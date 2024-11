Descrizione evento:

Venerdì 8 novembre e sabato 9 novembre : ore 19,30 aperitivo Ore 20,00: inizio spettacolo. Nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e con Aldo Giordiani.



Nell’androne di un palazzo della periferia romana è in corso una riunione di condominio, ma l’amministratore è in ritardo e durante la lunga attesa si avvicenderanno 5 donne mature, apparentemente sole, che coinvolgeranno il pubblico con i loro problemi quotidiani.

Colpo di scena! È stato consumato un delitto!! Le 5 donne che il pubblico ha conosciuto sono le uniche che si sono spostate durante l’attesa e, di conseguenza, sono sospettate di omicidio.

Il pubblico dovrà investigare e trovare la colpevole.

Forza e coraggio!!! E che vinca la squadra migliore!



Lo spettacolo è interattivo e coinvolgente, adatto ad un pubblico dai 10 anni in su.



P. S. Presenza felina in casa.



Numero massimo di partecipanti 30



Info 3383609134 petracheng@yahoo.it

Spettacolo e aperitivo 15 euro