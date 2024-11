Descrizione evento:

Nel cuore dello storico quartiere Testaccio, il Teatro Petrolini si prepara ad accogliere uno spettacolo che promette di trasportare il pubblico in un viaggio tra mito e realtà. “Il risveglio delle Muse”, presentato da Nuova Acropoli, andrà in scena il 20 novembre alle ore 20:30. Questo evento unico è il frutto dell’impegno e della passione dei volontari dell’associazione, che hanno deciso di esplorare il mondo delle muse dell’antica Grecia attraverso una narrazione contemporanea.



La trama dello spettacolo si concentra su Calliope, una giovane aspirante scrittrice, che si trova a un bivio nella sua carriera. Nonostante il suo talento e la sua dedizione, Calliope fatica a trovare una casa editrice disposta a pubblicare il suo manoscritto. Proprio quando sta per rinunciare ai suoi sogni, viene sorpresa da una rivelazione: Mnemosine, la madre delle Muse, le svela che lei stessa è la musa della poesia epica. Da qui, inizia un’avventura alla ricerca delle sue sorelle, le altre otto muse, per riportare il valore della bellezza nel mondo.



L’arte come strumento di crescita personale



Nuova Acropoli è un’organizzazione internazionale che da decenni si dedica alla promozione di una Filosofia e una Cultura Attiva. Attraverso le sue attività, l’associazione mira a migliorare l’individuo e la società, utilizzando l’arte come strumento di crescita personale e collettiva. Lo spettacolo “Il risveglio delle Muse” si inserisce in questo contesto, dimostrando come il teatro possa essere un mezzo potente per elevare la coscienza e spingere al superamento dei propri limiti.



In occasione della Giornata Mondiale della Filosofia, indetta dall’Unesco, i volontari di Nuova Acropoli si cimentano nell’arte della recitazione, mostrando come questa forma espressiva possa riacquisire la sua funzione originale. Attraverso la storia di Calliope e delle sue sorelle, lo spettacolo invita il pubblico a riflettere sul potere dell’arte e sulla capacità di ciascuno di noi di ispirare e trasformare il mondo che ci circonda.



Info utili



L’evento, oltre a rappresentare un momento di riflessione e intrattenimento, è anche una raccolta fondi per sostenere le attività di Nuova Acropoli. Il costo del biglietto è di 10 euro e, data la capienza limitata del teatro, è necessaria la prenotazione. Gli spettatori sono invitati a presentarsi al Teatro Petrolini, in Via Rubattino 5, a partire dalle ore 20:15 per l’ingresso.



Per ulteriori dettagli e per scoprire il programma completo delle attività proposte da Nuova Acropoli, è possibile contattare l’associazione al numero 3519378073. Non perdete l’occasione di assistere a uno spettacolo che promette di essere tanto emozionante quanto educativo, unendo il fascino della mitologia greca con le sfide del mondo moderno.