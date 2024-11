Descrizione evento:

Sabato 16 novembre ore 16.00 andrà in scena lo spettacolo teatrale per bambini "Il gatto con gli stivali" di e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani presso la casa del popolo di Torpignattara - via B. Bordoni 50





La compagnia INTERNO 13, con Prilla, porterà in scena la fiaba classica del gatto più famoso delle fiabe in versione moderna, divertente, interattiva e ricca di colpi di scena.

Il gatto coinvolgera' i bambini nelle sue avventure rocambolesche : la caccia alle lepri, la burla del lago, la sfida al trasformismo con l'orco...Non mancherà la gratitudine del gatto con gli stivali nel finale a sorpresa! Cooosaa?! No no... È una sorpresa. Venite di persona per scoprire cosa vi riserverà.

Vedere per credere.

Spettacolo burattini in carta e ossa, adatto ad un pubblico dai tre anni in su.

Inizio spettacolo ore 16.

Durata 50 minuti.

A fine spettacolo un regalo magico per tutti i bambini dal Gatto con gli Stivali in persona...cioè in pelliccia e baffi.



Ingresso a sottoscrizione.

Prenotazione gradita.















info@eventibambinidiroma.it | 3383609134



https://www.eventibambinidiroma.it/



https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma



https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/



https://www.tiktok.com/@eventibambinidiroma