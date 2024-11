Descrizione evento:

Tracce e Frammenti



Mostra d’arte – alla Galleria Ess&rre di Ostia







Inaugurazione: Domenica 1° dicembre alle ore 16:00 e fino alle 19 al Porto turistico di Roma nuovo appuntamento con la pittura alla Galleria Ess&rrE, con le meravigliose barche a far da contorno, la mostra “Tracce e Frammenti” apre i battenti con gli artisti: Roberto Funari, Maurizio Padula, Lucia Pafundi, Angelo Riolo e Fabrizio Sola, dove questi cinque artisti che con la loro arte e una ventata di spiccate personalità pittoriche e culturali ci onorano di far parte nei locali della Galleria con circa 35 opere. Una mostra tutta da gustare per le molteplici espressioni artistiche sono la giusta promozione per la nuova stagione pittorica tra i più interessanti talenti della pittura e scultura che la galleria propone ai collezionisti che da molti anni trovano consensi nelle varie generazioni artistiche che si affacciano nel nostro panorama espositivo e avranno modo di interfacciarsi con le opere e con gli artisti per trovare il giusto interesse e soddisfare ogni curiosità personale. La mostra allestita con particolare cura sarà vissuta al Porto di Roma con il solito entusiasmo con un brindisi inaugurale con gli artisti.



La mostra è curata da Alessandra Antonelli direttore artistico della galleria ed ha avuto il prestigioso Patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio. In rappresentanza sarà presente il Prof. Francesco Buttarelli, membro della Regione Lazio, sezione cultura.



Vincenzo Marinangeli di Frame 360 produrrà le riprese e le interviste agli artisti e ai curatori della mostra. Dj Set Prettycixo allieterà il pomeriggio con intrattenimento musicale.











Dal 30 novembre al 13 dicembre 2024







Curatori: Alessandra Antonelli



INFO: +39 329 4681684 +39 388 6378032



www.accainarte.it – galleriaesserre@gmail.com



Orari galleria: Sabato 16 alle 18



Domenica su appuntamento



Dal lunedi al venerdi 10-13 e 16-19