Descrizione evento:

Spettacolo Musicale in Inglese per Famiglie

Come tanti ragazzi, Americani e non, Liz e Hank passano intere giornate sui social. Liz trascorre ore su Instagram e Tik Tok a fare reel e selfie, Hank, youtuber e “prankster”, ha un canale di sfide e scherzi. Farebbero di tutto per aumentare la loro popolarità e … lo fanno!



I genitori, preoccupati, decidono di mandare i ragazzi ad un campo estivo “no tech”. Senza connessione e social life i due giovani “condivideranno” un’esilarante avventura che li porterà a misurarsi con le proprie insicurezze e la definizione di un’identità al di fuori delle aspettative di una società che ci guarda e ci segue costantemente. Uno spettacolo più che contemporaneo, ricco di musica, video e poesia, che parla di tutti noi, ragazzi e adulti, per riflettere con ironia sulla società connessa ma anche disconnessa di oggi.



Età consigliata: dai 12 anni



BIGLIETTI:

Biglietto online: € 10

Biglietto al botteghino: € 12



Per acquistare i biglietti: https://extrateatro.it/per-famiglie-cyber-kids-teatro-belli/



Contatti: Tel. 06 5812491 - 339 4936631