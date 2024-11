Descrizione evento:

SPETTACOLO MUSICALE BILINGUE PER FAMIGLIE

Età consigliata: 6-11 anni



Solo una ragazza molto speciale potrà aiutare Dr. Beast ad abbattere i muri che ha innalzato vivendo isolato nel suo castello! Una ragazza allegra, intelligente, a volte irritante, ma incredibilmente carina proprio come Bella. Forse non abbastanza colta ed istruita ma… a quello ci penserà lui!



Dr. Beast infatti è un amante dell’arte, della raffinatezza, un grande critico che per le sue graffianti opinioni è stato bandito da tutti e giudicato arrogante ed altero.



In un incontro buffo tra esilaranti incomprensioni e scontri linguistici, culturali e musicali scopriremo due personaggi meravigliosi capaci di crescere e cambiare.

Con un mix di magia, poesia, canzoni e umorismo tipico di ExtraTeatro arriva un nuovo spettacolare racconto che parla di un’amicizia sorprendente e del coraggio nascosto dentro ognuno di noi.



BIGLIETTI

Biglietto online: € 10

Biglietto al botteghino: € 12



PER ACQUISTARE ONLINE

https://extrateatro.it/per-famiglie-bella-dr-beast-teatro-belli/



CONTATTI

Tel. 06 5812491 - 339 4936631