Da Giovedì 26 dicembre a domenica 29 dicembre e da giovedì 2 gennaio a lunedì 6 gennaio alle 17.30, presso il teatro Tirso (via Tirso, 89 – zona Regina Margherita) ci sarà lo spettacolo per bambini ”Christmas Carol – Canto di Natale” messo in scena dalla compagnia teatrale GattaNera.













Scritto Diretto da OLIMPIA ALVINO





con: UMBERTO BIANCHI, TERESA CALABRESE, VALERIO CAPITANI, KEVIN DI SOLE, TONIA GARARDO, MICHELLE RIZZO E IL PICCOLO MICHELE MULA











La storia più famosa di Natale, con Scroodge, i suoi Fantasmi e tutti gli altri teneri personaggi, tutta da raccontare e cantare con Gattanera Teatro e la loro nuova produzione per le feste.















Costo: 15 euro







Prenotazione obbligatoria:

