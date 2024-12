Descrizione evento:

Il Capodanno più grande a Roma ti aspetta a Cinecittà World!



Festeggia l’arrivo del 2025 a Cinecittà World, il Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma, dove prende vita la festa di Capodanno più grande e spettacolare d'Italia!



Il 31 dicembre, dalle 18 alle 8 di mattina, preparati a vivere un’esperienza indimenticabile tra oltre 40 Attrazioni, 8 cene di Capodanno a tema, 6 show dal vivo, 10 discoteche e DJ Set. A mezzanotte, lasciati incantare dai fuochi d’artificio che illumineranno il cielo!



Scegli la tua Cena o Cenone di Capodanno tra le seguenti:







Capodanno dei bambini: Cena a tema Hotel Transilvania



Capodanno sul ghiaccio: Cena Spettacolo Christmas On Ice



Capodanno dei ragazzi: Cena take-away (in piedi)



Capodanno Roma: Cena al Ristorante Roma



Capodanno Far West: Cena al Ristorante Saloon



Cena Spettacolo con Angelo Famao al Teatro 1



Cena Dinner Show Ristorante Roma*



Gran Galà di Capodanno: Cenone al Ristorante Charleston



Per la notte di Capodanno potrai immergerti in 40 Attrazioni fino a notte, Oriental World, il Festival delle Luminarie Cinesi con oltre 200 istallazioni luminose alte fino a 8 metri di altezza, e ammirare Christmas On Ice, lo show di Natale sul ghiaccio, lo Stunt Show Scuola di Polizia e La Parata di Natale.







Divertiti con:



DJ Set, spettacoli e animazioni dal vivo!



Time Machine* con Special Guest LE ONE & El Chapo Junior



Bandolera Party, il primo party Reggaeton in ITALIA per gli amanti della musica Reggaeton, Hiphop, R'n'b con animazione Brazil Night



Casinò Party con tavoli da roulette e Black jack professionali per rivivere l’emozione del casinò di Montecarlo







Acquista il tuo biglietto direttamente qui: https://www.cinecittaworld.it/it/vendita/capodanno?coupon=CRDD