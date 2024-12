Descrizione evento:

Visita guidata Castel Sant’Angelo il Castello più famoso di Roma Ingresso GRATUITO in occasione della prima domenica del mese “Un’enorme torta rotonda su un cubo” così il famoso storico dell’arte Philippe Daverio ha descritto il Mausoleo di Adriano, che oggi è il Castello più famoso di Roma! Castel Sant’Angelo nasce come Tomba imperiale e diventa, nel tempo, fortezza, prigione ed in fine una splendida residenza papale, per diventare oggi un Museo tra i più visitati al mondo. Una splendida occasione per conoscere meglio questa meraviglia. https://visiteguidateroma.com/all-events/?event=2754 INFORMAZIONI ORARI E TARIFFE Quando: Domenica 5 Gennaio 2025, h 10:30 Durata: 2 ore e mezza circa (compreso il tempo della fila per entrare nel Museo) Accoglienza: 10:15 Lungotevere Castello Tariffa: €15,00 incluso radio Prenotazione almeno il giorno prima con una mail a visiteguidateroma@romanitas.it oppure con un sms/WA a Cristiana 3315632913 La Prenotazione è necessaria per ricevere conferma o eventuali variazioni e per sapere se ci sono ancora posti.