Descrizione evento:

Domenica 19 gennaio, alle 20,00, presso il ristorante al Vialetto (via di Acqua Bullicante, 260) va in scena l’Aperitivo con delitto “L’erba cattiva”.



Chi ha ucciso la proprietaria del B&b? In questo delitto ruotano personaggi singolari, un’attrice in rovina, una psicologa criminale, il vicino avido, una nipote ambigua..e l’ospite a sorpresa… ognuno con un movente valido ma con un alibi di ferro.

Il commissario Loveggono sfidera’ il pubblico per risolvere un caso intricato, divertente e pieno di colpi di scena.

Si salvi chi può! E che vinca la squadra migliore!



Spettacolo comico e interattivo adatto ad un pubblico dai 10 anni in su.







Info 3383609134 petracheng@yahoo.it

Cena a buffet no limits 30 euro inclusi caffè, acqua e vino (1/4 di litro a persona o una birra piccola)