Descrizione evento:

“CineRiflessi: Specchi dell’Anima”

Mostra d’Arte Collettiva



đź“… Date: Dal 18 gennaio all’8 febbraio 2025

đź“Ť Location: SottoSopra Art Studio, Via Ardea 10, Roma (Zona San Giovanni)

Vernissage: 18 gennaio 2025, ore 18:00

Performance speciale di Tetsu: Ore 19:30



La SottoSopra Art Studio è lieta di presentare “CineRiflessi: Specchi dell’Anima”, una mostra collettiva dedicata al rapporto tra cinema e arte visiva. L’evento, curato da Rosanna Cerutti, invita a esplorare il cinema come specchio delle emozioni, della cultura e della creatività.



La rassegna celebra il potere trasformativo del cinema attraverso una varietà di opere che spaziano dalla pittura astratta e figurativa alla Pop Art, al design, al costume e all’arte concettuale. Quest’ultima si distingue per la sua capacità di affrontare temi complessi e attuali, come i conflitti internazionali e crisi ambientali proponendo riflessioni profonde sul nostro tempo.



Artisti partecipanti :

• Michele Bianchi (M.G.Group)

• Giuseppe Bellini

• Rosanna Cerutti

• Franco Corsi

• Simona Dileo

• Emiliano Esposto

• Carlo Pantaleone

• Esme Sbragia

• Sergio Viscardi (Sergiotto)

• Tetsu



Tra le opere in mostra, il pubblico potrà riconoscere personaggi iconici del cinema Italiano e internazionale, da Alberto Sordi a Audrey Hepburn, da Rocky a Jack Sparrow o come Joker, Batman ed altri protagonisti di pellicole cult. La loro rappresentazione artistica non si limita alla pittura o alla scultura, ma si estende al mondo del costume, con creazioni uniche come un abito realizzato interamente con pellicola VHS, un’opera straordinaria che unisce design e sostenibilità ambientale, trasformando materiali di riciclo in arte.



La mostra offre inoltre uno spazio di dialogo tra estetica cinematografica e temi sociali, esplorati attraverso l’arte concettuale e figurativa. Dalla celebrazione degli eroi moderni alla riflessione sulle sfide del presente, ogni opera è un invito a guardare il cinema e l’arte come strumenti di trasformazione e memoria culturale.



Descrizione della mostra



“CineRiflessi: Specchi dell’Anima” è un viaggio attraverso le emozioni cinematografiche, un tributo al presente che spinge gli artisti a guardare oltre il visibile. Le opere esposte rappresentano il legame tra cinema e creatività, offrendo al pubblico una pluralità di stili e tecniche capaci di evocare il potere della settima arte.



Informazioni e contatti:

Titolo: CineRiflessi: specchi dell’Anima

Data: dal 18 gennaio all’ 8 febbraio

Luogo: SottoSopra Art Studio, Via Ardea 10 Roma (San Giovanni)

Orario di apertura settimanale: dal mercoledì alla domenica 16.00/19.00 il sabato dalle 10.00/13.00 e dalle 16.00/19.00

Ingresso: libero

📧 Email: sottosopraartstudio@hotmail.com

đź“ž Telefono: +39 351 7572311

ORARI DI APERTURA

- Mercoledì , Giovedì e Venerdì 16.00 – 19.00

- Sabato: 10.00 - 13.00 e 17.00 - 20.00

- Domenica: 16.00- 19.00

Vi aspettiamo per vivere insieme un’esperienza che unisce arte, cinema e riflessione sociale in un unico spazio creativo.