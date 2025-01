Descrizione evento:

Visita guidata Le Terrazze Panoramiche di Roma: alla scoperta delle Vedute più Scenografiche Una Passeggiata Suggestiva Una passeggiata per scoprire Roma: città eterna, centro del mondo allora conosciuto, origine della nostra civiltà. Dalle terrazze più belle seguiremo la storia di Roma da punti di vista privilegiati; scopriremo i luoghi più significativi, le tappe fondamentali della sua evoluzione dagli scorci più affascinanti. https://visiteguidateroma.com/all-events/?event=4488 INFORMAZIONI ORARI E TARIFFE Quando: Sabato 1 Febbraio 2025 h 15:00 Durata: 2 ore circa Accoglienza: dalle ore 14:45 a Vico Jugario angolo Via del teatro Marcello Tariffa: €15,00 incluso auricolari Prenotazione almeno il giorno prima con una mail a visiteguidateroma@romanitas.it oppure con un sms/WA a Cristiana 3315632913 La Prenotazione è necessaria per ricevere conferma o eventuali variazioni.