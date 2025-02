Descrizione evento:

CAMERA MUSICALE ROMANA

LUOGO ART EVENT

Bioparco di Roma

CRM project



Presentano



“Baroque flowers”

musiche di H. Kapsberger, M. Marais, J. B. de Boismortier, A. Falconieri, R. De Visée - J. B. Lully, A. Forqueray, B. Marcello



Sala dei Lecci del Bioparco di Roma

domenica 9 febbraio ore 18:30





Esegue:

Maurizio Di Chio, Viola da gamba

Nicola Pignatiello, chitarra



Un viaggio musicale nel quale ogni brano commenta l’immagine di un fiore tratto dalle tele di Caravaggio, di Zurbaran, dei pittori fiamminghi o di pittrici come Margherita Caffi e Clara Peeters, che con una sensibilità tutta femminile seppero interpretarne il carattere.

La gioia, le pene d’amore, la tristezza, la malinconia, l’ira, vengono evocati da un soggetto floreale, carico del suo significato simbolico, e associati ad un brano musicale ad esso affine dentro al quale si rispecchia in un magico dialogo sinestetico.

Le note e i dipinti concorrono così a suscitare le stesse emozioni, in un rimando continuo divengono complementari con uno sguardo alla retorica degli affetti barocchi capaci di generare sentimenti per i quali “vediamo la musica” e “ascoltiamo i colori”.



Programma

L’incantesimo, la speranza, la fugacità della giovinezza

H. Kapsberger (1580-1651):

Toccata X (adattamento per viola da gamba)

dipinti di Stefano Camogli e Margherita Caffi



La vanità delle cose e la fugacità della bellezza; l’ineluttabilità dello scorrere del

tempo; il coraggio e la saggezza

H. Kapsberger (1580-1651):

Toccata IX (adattamento per viola da gamba)

dipinti di Anonimo e Matthias Withoos



M. Marais (1656-1728)

Suite dal II libro dei ‘Pieces de viole’ (Prelude, Caprice, Allemande, Sarabande en rondeau, Gavotte en rondeau)



La bellezza delicata, la serenità e la fragilità

M. Marais:

Prelude

dipinti di Rachel Ruysch e Francisco de Zurbaran



La giocosità, il divertimento, il veloce sfiorire della bellezza esteriore

M. Marais:

Caprice

dipinti di Jean Baptiste Monnoyer, Rachel Ruysch,



La nobiltà d’animo, la civetteria

M. Marais:

Allemande

dipinti di Jean Baptiste Monnoyer, Jan Davids van de Heem, Rachel Ruysch



Il rimpianto, la dolcezza, l’eleganza

M. Marais:

Sarabande en rondeau

dipinti di Jean Baptiste Monnoyer



La fiducia e la speranza

M. Marais:

Gavotte en rondeau

dipinti di Juan de Arellano





La vanità, la resistenza contro le avversità:

H. Kapsberger (1580-1651):

Ciaccona

dipinti di Jean Baptiste Monnoyer e Abraham Brueghel



J. B. de Boismortier (1689-1755)

Dalla suite in Sol M: Allemande, Sarabande, Menuet, Gavotte, Rigadoun I e II





La gioia, la gaiezza

J. B. de Bosmortier:

Allemande

Dipinti di Rachel Ruysch, Ambrosius Brueghel, Jan van Huysium



La serenità, l’oblio, l’amore platonico

J. B. de Bosmortier:

Sarabande

Dipinti di Rachel Ruysch, Jan Anton van der Baren



La luce, l’allegria, la leggerezza

Musica di J. B. de Bosmortier:

Menuet

Dipinti di Jean Baptiste Monnoyer e Rachel Ruysch



La forza, la resistenza contro le avversità, la vanità

J. B. de Bosmortier:

Gavotte

Dipinti di Jean Baptiste Monnoyer e Abraham Brueghel



La gioia prorompente, la maestosità

J. B. de Bosmortier:

Rigadoun I

Dipinti di Juan de Arellano e Jan Brueghel il vecchio



L’onore, la gelosia, la perseveranza

J. B. de Bosmortier:

Rigadoun II

Dipinti di Abraham Brueghel e Jan van Huysum



INTERVALLO



L’abbandono, il fascino e la bellezza malinconica, la fantasia e lo stupore improvviso

A Falconieri (1585-1656):

La suave melodia

dipinti di Jaques Linard, Carlo Dolci, Jan van Huysum



La fierezza, il vigore, la nobiltà, l’orgoglio

R. De Visée-Jean Baptiste Lully(1650-1725):

Entrèe d’Apollon

dipinti di Jaques Linard, Clara Peeters, Antoine Monnoyer, Mario de’ Fiori



La nobiltà d’animo, la delicatezza, la vanità, la gioia:

A.Forqueray (1672-1745):

La Dubreuil

dipinti di Lavinia Fontana, Jean baptiste Monnoyer, Juan de Arellano



L’amor nelle sue forme

B. Marcello (1686-1739):

Sonata Sesta per viola da gamba e basso – Adagio, Allegro, Grave, Allegro (adattamento per viola da

gamba dall’originale per violoncello)



La scoperta dell’amore

B. Marcello:

Adagio

dipinti di Jan van den Hecke, Caravaggio, Gasparo Lopez, Barbara Dietzsch



La nascita dell’amore

B. Marcello:

Allegro

dipinti di Juan de Arellano, Anonimo romano, Jan Brueghel il vecchio, Mario de’ Fiori



L’amore infelice

B. Marcello:

Grave

dipinti di Alexander Adriaenssen, Rachel Ruysch, Giovanna Garzoni



La riconquista dell’amore

B. Marcello:

Allegro

dipinti di Bartholomeus van Winghen, Andries Daniels, Jan van Huysum





A cura di A.P.S. Camera Musicale Romana

Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi

in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, "Luogo Arte Accademia Musicale" e CMR Project



Indicazioni per raggiungerci:

Sala dei Lecci – Bioparco di Roma

Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ - Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*

Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’

Chi viene in macchina può usufruire dell'ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1

La prenotazione è vivamente consigliata



Per Informazioni e prenotazioni:

+ 39 3334571245 - cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it



BIGLIETTERIA IN LOCO

I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al

pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.



COSTI BIGLIETTI

Intero € 18,00. - Ridotto € 12,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).