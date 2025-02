Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa Anti Covid vigente: uso mascherina; green pass dove richiesto; gruppi contingentati.





Sabato 15 febbraio 2025, h 16.00

Archeologi per gioco nei sotterranei di Santa Cecilia in Trastevere.

Divertente visita "giocata per bambini per festeggiare il Carnevale" andando alla scoperta dei resti archeologici di una Domus Romana nascosta nei sotterranei di Trastevere (15 bambini max + i loro accompagnatori).

Guida/operatore didattico: Martina De Gennaro.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni)

+ biglietto d'ingresso ai sotterranei: gratis bambini, €4 adulti.

Consigliamo ai bambini di indossare una maschera, anche solo sul viso, per festeggiare il Carnevale.

Prenotazioni: sms/wa al 3391284318 o al 3478467394 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3SLpKBU



Sabato 15 febbraio 2025, h 16.00

Palazzo Doria Pamphilj, ossia dove l'arte tocca il cuore.

Visita guidata con "apertura a numero chiuso con prenotazione obbligatoria" del Palazzo e della Galleria affacciati su Via del Corso.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €30 nuovi iscritti; €29 soci.

Per sapere se abbiamo ancora posti disponibili chiamare il 3383435907 o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3xwB9xA



Domenica 16 febbraio, h 10.30

Dimore nobiliari. Il Casino Massimo Lancellotti.

Visita guidata (massimo 15 partecipanti) ad una gemma di rara bellezza incastonata nel cuore di Roma, riccamente decorata dalle pitture dei Nazareni.

Guida: Stefania De Majo.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3391284318 o al 3477671316 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info: bit.ly/3Vd3HFF



Domenica 16 febbraio 2025, h 10.30

Caccia al tesoro al Pincio e il trenino di Villa Borghese.

Divertente "visita giocata" per bambini per festeggiare il Carnevale con una caccia al tesoro, per scoprire storia e segreti del Pincio e di Villa Borghese salendo a bordo di un trenino magico.

Guida/operatore didattico: Martina De Gennaro.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni)

+ €4 euro a persona per salire a bordo del trenino (sia adulti che bambini di qualsiasi età). Useremo il trenino sia all'andata che al ritorno partendo dalla Galleria Borghese, dove è più facile parcheggiare o arrivare a bordo dei mezzi pubblici.

Consigliamo ai bambini di indossare una maschera, anche solo sul viso, per festeggiare il Carnevale.

Prenotazioni: sms/wa al 3391284318 o al 3478467394 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4gwrTLL



Domenica 16 febbraio 2025, h 16.00

Archeologi per gioco nei sotterranei di San Martino ai Monti

Visita giocata per bambini per festeggiare il Carnevale con apertura "speciale" (max 15 bambini più i loro accompagnatori).

Un viaggio emozionante nelle viscere della terra per andare alla scoperta di un luogo misterioso riemerso alla luce dopo secoli di oblio.

Guida/operatore didattico: Martina De Gennaro

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni)

+ biglietto d'ingresso ai sotterranei: gratis bambini, €4 adulti.

Consigliamo ai bambini di indossare una maschera, anche solo sul viso, per festeggiare il Carnevale.

Prenotazioni: sms/wa al 3391284318 o al 3478467394 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4bHKdz1



Domenica 16 febbraio 2025, h 16.00

I Sotterranei di Santa Cecilia in Trastevere e le Pitture del Cavallini

Visita "esclusiva" a numero chiuso (20 partecipanti max).

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13)

+ ingresso ai sotterranei e al coro di clausura: €6 a persona.

Prenotazioni: sms/wa al 3391284318 o al 3477671316 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info: bit.ly/42SOZb5





***

BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€13 intero

€12 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€11 disabili e loro accompagnatori

€10 ragazzi (da 14 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 13 anni)

gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.