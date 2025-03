Descrizione evento:

Visita guidata I Templi repubblicani di Largo Argentina e le Idi di Marzo L'evento che ha cambiato la storia di Roma L’Area Sacra di Largo Argentina è il più esteso e importante complesso di età repubblicana scoperto durante le demolizioni degli anni Venti del secolo scorso. I lavori di restauro e sistemazione hanno hanno reso quest’area più accessibile. Attraverso una passerella potremo scendere al livello delle strutture antiche che ci farà cogliere particolari e bellezze da una visione ravvicinata. Seguiremo meglio la storia e le trasformazioni fino ad evocare uno degli eventi più importanti di Roma. https://visiteguidateroma.com/all-events/?event=4457 INFORMAZIONI ORARI E TARIFFE Quando: Sabato 15 Marzo 2025, h 15:00 Durata: 1 ora e mezza circa Accoglienza: dalle ore 14:45 a Piazza dei Calcarari (davanti la Torre) Tariffa: €15,00 incluso auricolari + biglietto di ingresso al sito: €7,00 non residenti; €4,00 residenti; Gratuito con la MIC Card Prenotazione entro Venerdì 14 Marzo, per confermare i biglietti al sito archeologico, con una mail a visiteguidateroma@romanitas.it oppure con un sms/WA a Cristiana 3315632913. La Prenotazione è necessaria per ricevere conferma o eventuali variazioni.