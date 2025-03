Descrizione evento:

Il 6 aprile, Stazione Birra ospiterà un evento musicale di grande rilievo, dedicato a tutti gli appassionati del rock e dell’alternative metal. Tre band emergenti si esibiranno in una serata ricca di energia e talento, promettendo performance indimenticabili.

La serata avrà inizio con i Plastic Haze, un quartetto di rock alternative formatosi composto da Marco Bucci, Giuseppe di Pasqua, Mattia Pilloni e Jacopo Sabbadini. La band si distingue per un sound che spazia dal crossover degli anni '90-2000 all’alternative rock contemporaneo, ispirato dai Nothing But Thieves.



A seguire, il palco sarà animato da LAPARTEINTOLLERANTE (LPI), il duo rock di Agostino Mattei Cecere e Leonardo Carfora. La loro musica rappresenta un potente grido generazionale e sono considerate una delle promesse più interessanti della scena pop-rock internazionale.



A chiudere la serata saranno i Re-X, band alternative metal romana attiva dal 2020. Il loro sound potente, che fonde elementi del metal americano contemporaneo con influenze elettroniche, ha già conquistato numerosi fan. La voce di Crystal Emiliani, accompagnata da Francis D. Mary alla chitarra e dalla new entry, il batterista Ivan Daniele, contribuiranno a creare un mix esplosivo di tecnica ed energia che infiammeranno la serata.







L’evento vedrà la collaborazione di Greenpeace, che si occuperà dei cambi palco degli artisti.