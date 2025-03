Descrizione evento:

Il Centro Don Orione, direttore Don Bruno Fiorini, in collaborazione con l’Accademia Internazionale di Significazione Poesia e Arte Contemporanea, presidente il critico e arteterapeuta prof.ssa Fulvia Minetti, invita all’inaugurazione della Mostra Integr’Azione: Vita d’Arte e Arte di Vita, in convenzione formativa con l’Università degli Studi di Roma Tre, accreditata dalla Regione Lazio e da Roma Capitale, con il conferimento dei diplomi al merito artistico e della critica in semiotica estetica di valorizzazione del senso di tutte le opere partecipanti.



La decima edizione dell’esposizione collettiva integrata e itinerante dell’espressione artistica, partecipata liberamente da artisti oltre le differenze, celebra il divenire della verità. Il vernissage è il 25 marzo alle ore 10,30 presso la Parrocchia Santa Maria Mater Dei, in Via della Camilluccia 120 a Roma, con apertura al pubblico fino al 28 marzo. La mostra espone le opere di artisti contemporanei emergenti e degli educatori unitamente ai ragazzi del Centro Don Orione, dell’Opera Don Calabria, dell’Opera Don Guanella, della Comunità di Sant’Egidio, dell’Istituto Leonarda Vaccari e della Fondazione Don Gnocchi, per il viaggio dell’identità che si racconta nella differenza, per il dono mutuale di riconoscimento e riconoscenza.



L’arte ha un valore etico, transizionale, ludico, maieutico, semiologico, gnoseologico, individuativo, sociale, paradigmatico, dialettico-veritativo e rituale. L’arte partecipa dell’universalità archetipica per una comunicazione sempre possibile, è spazio franco dal principio di piacere al principio di realtà, è gioco esistenziale che volge verso l’altro, è il grembo di nascita dell’espressione, è occasione di senso simbolico, è opera di conoscenza oltre il pregiudizio, è unione d’inconscio e di coscienza, è integrazione e progetto di futuro, è processo di abduzione dell’ipotesi creativa, è dialogo fra necessità e libertà per il divenire della verità, è viaggio dal caos al cosmo d’identità e di mondo.



https://www.accademiapoesiarte.it/mostra-integrazione/