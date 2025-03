Descrizione evento:

Bioparco di Roma



“ENCORES, da J. S. Bach a E. Morricone”



musiche di J. S. Bach, F. Chopin, E. W. Elgar, R. Leoncavallo, J. Brahms, E. Granados, G. Fauré, A. Weissenberg, N. Rota, A. Piazzolla, E. Morricone







Sala dei Lecci del Bioparco di Roma



domenica 23 marzo ore 18:30



Esegue:



Mauro Businelli, violoncello



Stefano Giardino, pianoforte



“Encores” dal francese “encore” termine usato nei salotti ottocenteschi per invitare l’esecutore o gli esecutori a concedersi un’altra volta al pubblico con un pezzo breve usato come “bis”.



La concezione del “encore” ha sempre affascinato sia il pubblico che gli artisti stessi. Il grande direttore Sir Thomas Beecham li chiamava “lolli-pops” (lecca-lecca), durante una delle sue inestimabili ed indimenticabili lezioni-concerto ha spiegato cosa significassero per lui. La sua teoria era che, sia per l’artista che per il pubblico, la grande tensione emotiva accumulata durante un bel concerto doveva trovare una sorta di sbocco, una sorta di “costruzione” calmante per così dire, verso un livello emotivo più vicino a quello della vita di tutti i giorni; ha paragonato i bis a una medicina delicata che avrebbe aiutato a ridurre l’eccessiva emotività. L’origine della parola stessa è piuttosto divertente poiché gli italiani e i francesi, ed esempio, usano il latino “bis” (due volte) gli spagnoli hanno la parola “propinas”, una parola che stranamente significa anche “tip” (mance), in modo che suoni come se questo fosse per l’artista un modo molto affascinante e colto di darà una “mancia” al suo pubblico; per quanto gli inglesi, hanno preso in prestito la parola “encore” (di nuovo) dai loro vicini francesi. La teoria di Beecham ora sembra essere stata adottata universalmente. I Bis sono davvero un modo per creare, in un’atmosfera più leggera, meno tesa e più serena, il proprio divertimento musicale. Ogni ascoltatore può ora sognare ciò che vorrebbe sentire e, se attraverso qualche miracolo di telepatia, i musicisti scegliessero il pezzo stesso a cui il pubblico ha pensato, il pubblico può immaginare che sia stato scelto appositamente per lui.



Questo è così vero che, con infinita dolcezza, affetto, gioia e talvolta ingenuità, molti di noi prima o poi sono stati tentati di credere che questo o quel bis sia stato eseguito per il nostre benessere speciale. Il concerto di oggi vuole essere un atto d’amore di condivisione degli esecutori verso il pubblico, è un viaggio musicale attraverso i secoli e gli stati d’animo, dal più luminoso al più fugace, dal più solido al più arioso, dal più classico al più romantico, fino ai nostri giorni.



Da questa premessa è nato questo programma, questo viaggio musicale che, da Bach a Morricone, ci vuole quindi condurre, attraverso brani sia in duo che solistici, famosi o rarità, come l’Albumblatt di Alexis Weissenberg, composto nel 1940 a soli dieci anni, o la Serenata di Ruggero Leoncavallo, in un momento di



serenità e pace, di cui , forse, mai come oggi abbiamo tutti molto bisogno.







Programma







Johann Sebastian Bach (1685-1750)



Preludio in Mi b min. n°8 BWV853



dal I° libro del Clavicembalo ben temperato







Prélude in Sol magg. BWV1007



dalla I^ Suite per violoncello solo







Arioso dalla Cantata BWV156



per violoncello e pianoforte







Frederic Chopin (1810-1849)



Notturno op.27 n°1 in Do# min.per pianoforte







Edward William Elgar (1857-1934)



Salut d’Amour op.12 per violoncello e pianoforte







Ruggero Leoncavallo (1857-1919)



Sérénade per violoncello e pianoforte







Johann Sebastian Bach



Sarabanda BWV1007 dalla I^ Suite per violoncello solo







Johannes Brahms (1833-1897)



Intermezzo op.116 n.6 in Mi magg. per pianoforte







Enrique Granados (1867-1916)



Madrigal in La min. per violoncello e pianoforte







Danza spagnola n°5 in Mi min. per pianoforte







Gabriel Fauré (1845-1924)



Elégie op.24 in Do min. per violoncello e pianoforte







Johann Sebastian Bach



Minuetto I e II BWV1007 dalla I^ Suite per violoncello solo







Alexis Weissenberg (1929-2012)



Albumblatt in Mi min. (1940) per pianoforte







Nino Rota (1911-1979)



“Love Theme” da Romeo e Giulietta per violoncello e pianoforte







Astor Piazzolla (1921-1992)



Ave Maria per violoncello e pianoforte







Ennio Morricone (1928-2020)



“Playing Love” dalla Leggenda del Pianista sull’Oceano



per violoncello e pianoforte



A cura di A.P.S. Camera Musicale Romana



Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi



in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, “Luogo Arte Accademia Musicale” e CMR Project



Indicazioni per raggiungerci:



Sala dei Lecci – Bioparco di Roma



Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ – Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*



Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’



Chi viene in macchina può usufruire dell’ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1



La prenotazione è vivamente consigliata



Per Informazioni e prenotazioni:



+ 39 3334571245 – cameramusicaleromana@gmail.com



www.cameramusicaleromana.it



BIGLIETTERIA IN LOCO



I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al



pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.







COSTI BIGLIETTI



Intero € 18,00. – Ridotto € 12,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio)