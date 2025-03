Descrizione evento:

Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta A Teatro 2025", Sabato 29 Marzo 2025 ore 20.30 andrà in scena lo spettacolo "A te e Famiglia" di Angelo Campolo e Giulia Drogo; con Angelo Campolo, Giorgia Petribiasi e Antonio Previti; musiche dal vivo di Giorgia Pietribiasi.







Menzione Speciale “Premio Città di Leonforte”







Un racconto personale che, con leggerezza e ironia, accompagna il pubblico alla scoperta del mondo della giustizia minorile in Sicilia. Un viaggio fatto con occhi vigili e profondi; un percorso intenso, trasformato in parole potenti, che squarciano ogni parete tra palco e pubblico. Angelo Campolo traccia insieme a Giulia Drogo un percorso che muove dalle esperienze educative realmente avvenute con i ragazzi del programma educativo “Liberi di Scegliere” promosso dal giudice Roberto Di Bella per offrire a decine di giovani nuovi orizzonti di vita tramite quelle che lui chiama "infiltrazioni d'arte".



Con profonda leggerezza, Campolo rende protagonista di “A te e famiglia” il vissuto dell’esperienza educativa, autentico, sincero, difficile, tra errori ed emozioni, delusioni e conquiste. Ma i veri protagonisti sono i ragazzi, le loro storie in cerca di un riscatto, e quelle degli educatori che con loro si confrontano, in un cammino che apre la strada al possibile anche laddove l’unica via percorribile sembra quella di un destino già scritto.







Info:



Sabato 29 Marzo 2025 ore 20.30



Dove: Rocca Colonna - Piazza Vittorio Veneto 10 - 00060 Castelnuovo di Porto (RM)



Biglietti: intero 13 € - ridotto 10 € (under 18)



Prenotazioni: Cell 351.5327740 (anche WhatsApp)



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com







Per info e dettagli sugli spettacoli potete consultare il link:



https://swiy.co/castelnuovo-2025







Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.