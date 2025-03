Descrizione evento:

Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta A Teatro 2025", Domenica 30 Marzo 2025 ore 16.30 andrà in scena lo spettacolo per bambini "Nonso e Nonsa" della Compagnia Unterwasser; con Valeria Bianchi e Aurora Buzzetti, regia V. Bianchi.







Nonso e Nonsa sono due pupazzi da tavolo manovrati a vista dall’animatore. Due personaggi teneri e buffi che vivono in un mondo di oggetti antichi e cercano di capire come funziona l’esistenza. Il pubblico li segue nei loro tentativi, ride di loro e di sé stesso, riconoscendosi nella loro ingenuità e caparbietà.



Lo spettacolo è composto da brevi quadri poetici, di una comicità delicata, tipica dei film muti di inizio ‘900.



L'amore e la gioia emergono come temi essenziali della vita, lasciando un sentimento di persistente allegria sia tra i bambini che tra gli adulti.







“Nonso e Nonsa” è uno spettacolo di teatro di figura inclusivo: ai pupazzi bastano semplici sguardi, respiri e piccoli movimenti che nascondono un mondo di emozioni per una storia senza età! Grazie all’uso di un linguaggio universale fatto di gesti e di immagini, lo spettacolo è rivolto a tutti e a tutte.



I personaggi trasmettono le emozioni senza l’uso della parola, lasciando all’immagine tutta la forza comunicativa della storia.



Info:



Domenica 30 Marzo 2025 ore 16.30



Dove: Rocca Colonna - Piazza Vittorio Veneto 10 - 00060 Castelnuovo di Porto (RM)



Biglietti: unico 6€



Età consigliata: dai 3 anni ai 99 anni



Prenotazioni: Cell 351.5327740 (anche WhatsApp)



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com







Per info e dettagli sugli spettacoli potete consultare il link:



https://swiy.co/castelnuovo-2025







Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia