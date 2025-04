Descrizione evento:





La Festa della Birra di Sant'Isidoro, giunta alla sua 15ª edizione, è un evento tradizionale che si svolgerà dal 17 al 20 luglio 2025 nella frazione di Sant’Isidoro, tra i comuni di Sabaudia e Terracina. Organizzata dal Comitato Festeggiamenti Sant’Isidoro, in collaborazione con la Parrocchia SS. Annunziata di Sabaudia e l’APS ASD Circolo Country Sant’Isidoro, la festa è un appuntamento imperdibile che celebra la comunità, le tradizioni locali e il piacere della convivialità.



Un Evento Radicato nella Tradizione



Nata nel 2009 come iniziativa volta a valorizzare le tradizioni gastronomiche e culturali del territorio, la Festa della Birra si è consolidata negli anni come un momento di aggregazione e intrattenimento per residenti e visitatori. Fortemente legata alla storia della frazione, popolata principalmente da famiglie di origine veneta e friulana, la festa è l’occasione per riscoprire sapori autentici e il senso di appartenenza alla comunità.



Offerta Gastronomica e Culturale



La protagonista indiscussa dell’evento è la Salsiccia di Sant’Isidoro, preparata seguendo una ricetta tramandata di generazione in generazione. Accanto a questa specialità, sarà possibile gustare il celebre Panino Canadese, piatti tipici della tradizione e birre selezionate, nazionali ed estere. Ogni sera verrà proposta una specialità gastronomica differente tra cui i Bigoli fatti in casa, in abbinamento alla programmazione musicale.



Intrattenimento e Musica Live



La festa offrirà quattro serate di spettacolo con un ricco calendario musicale:





Giovedì 17 luglio: Scincios Blues Band – MusicaCabaret



Venerdì 18 luglio: 883 Tribute Band (Roma)



Sabato 19 luglio: Rino Gerard Band – Tributo a Rino Gaetano



Domenica 20 luglio: Le Stelle della Musica – Balli per tutte le età









Ogni serata sarà animata da un DJ "resident" e da band emergenti locali.



Sport e Inclusione



Tra le attività collaterali, la festa ospiterà un torneo di calcio 3vs3 in gabbia, un’iniziativa volta a promuovere lo sport come strumento di aggregazione sociale e inclusione.



Sensibilizzazione e Sostenibilità

L’edizione 2025 si caratterizzerà per un forte impegno sociale ed ecologico. Durante l’evento saranno presenti associazioni come AIDO, AVIS e PLASTICFREE, per sensibilizzare il pubblico su tematiche di solidarietà e rispetto per l’ambiente. Inoltre, verranno adottate misure green, come l’uso di materiali riciclabili e la riduzione degli sprechi alimentari.