Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa Anti Covid vigente: uso mascherina; green pass dove richiesto; gruppi contingentati.





Giovedì 24 aprile 2025, h 16.00

Caccia al tesoro al Pincio e il trenino di Villa Borghese.

Divertente "visita giocata" per bambini con caccia al tesoro, per scoprire storia e segreti del Pincio e di Villa Borghese salendo a bordo di un trenino magico.

Guida/operatore didattico: Martina De Gennaro.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni)+ €4 euro a persona per salire a bordo del trenino (sia adulti che bambini di qualsiasi età). Useremo il trenino sia all'andata che al ritorno partendo dalla Galleria Borghese, dove è più facile parcheggiare o arrivare a bordo dei mezzi pubblici.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3478467394 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4gwrTLL



Giovedì 24 aprile 2025, h 16.00

Gita in battello sul Tevere con visita guidata sulle bellezze di Roma.

Evento da prenotare e saldare in anticipo.

Guida: Floriana Lombardi.

Costo: per chi paga al momento della prenotazione: €25 nuovi iscritti; €23 soci.

Per chi rimanda il pagamento al giorno della gita: €30 nuovi iscritti; €27 soci.

Ragazzi (da 14 a 17 anni): €20 nuovi iscritti; Soci €17.

Bambini (da 6 a 13 anni): €17 nuovi iscritti; Soci €15.

Gratis (bambini da 0 a 5 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3477671316 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/49Abq4O



Venerdì 25 aprile 2025, h 11.00

Caccia al Tesoro nei giardini segreti di Villa Borghese

Divertente "visita giocata per bambini" a caccia di indizi per scoprire storia e segreti dei giardini di villa Borghese, dove nascosti nel verde vivono animali fantastici e divinità mitologiche che noi scoveremo seguendo la mappa del tesoro.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3wzd2xe



Venerdì 25 aprile 2025, h 11.00

Roma magica ed esoterica

Un suggestivo percorso guidato nella mistica atmosfera del colle del Celio dove energie magiche e divinatorie affiorano da tempi e luoghi lontani, sfumando l'evanescente confine tra magia nera e magia bianca.

Guida: Floriana Lombardi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3477671316 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/48oybrp



Venerdì 25 aprile 2025, h 16.00

Le Terme di Caracalla spiegate ai bambini.

Visita "giocata" per bambini con biglietto d'ingresso gratuito per la giornata festiva.

Guida/operatore didattico: Martina De Gennaro.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

*NOTA BENE: per questa visita oltre al costo della visita andrà aggiunto il costo del biglietto d'ingresso alle Terme di Caracalla: gratis bambini, €8 adulti (anche se il 25 aprile dovrebbe essere gratuito per tutti, anche per gli adulti).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3478467394 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3N1PNkp



Venerdì 25 aprile 2025, h 16.30

Meraviglie e segreti di Roma

Passeggiata guidata tra i vicoli e le piazze del Rione Ponte, da Castel Sant'Angelo al Teatro Apollo.

Guida: Floriana Lombardi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3477671316 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3wFXx6J



Sabato 26 aprile 2025, h 11.00

L’Abbazia delle Tre Fontane: spiritualità, tradizione, arte medievale e la cioccolata dei Frati Trappisti.

Una passeggiata nel cuore medievale della campagna romana per scoprire le sorgenti delle Acque Salvie e il laboratorio di birra e cioccolato dei Frati Trappisti.

Guida: Floriana Lombardi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3477671316 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

*La visita è adatta anche per bambini e ragazzi.

Per ulteriori info bit.ly/49mKs0Q



Sabato 26 aprile 2025, h 16.00

A spasso con gli Imperatori.

Divertente "visita per bambini" dal Campidoglio alla Valle del Colosseo, attraversando i Fori Imperiali.

Guida/operatore didattico: Valeria Ansini.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3478467394 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3KNTMjP



Sabato 26 aprile 2025, h 17.30

I sotterranei dell’Acquedotto Virgo ed il Percorso dell’Acqua.

Visita guidata con "apertura a numero chiuso con prenotazione obbligatoria" da saldare in anticipo.

Affascinante itinerario che segue le condotte dell'Acquedotto Vergine da poco restaurate e parzialmente aperte al pubblico, scendendo nel Castellum Aquarum di Fontana di Trevi, ed esplorando i sotterranei della Città dell'Acqua e del miracoloso Pozzo di Santa Maria in Via.

Guida: Floriana Lombardi.

Costo: €22 nuovi iscritti; €20 soci; €19 ragazzi (18-25 anni), disabili e loro accompagnatori; €17 ragazzi (11-17 anni); €12 bambini (6-10 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3477671316 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3OMnqs4



Domenica 27 aprile 2025, h 11.00

La Nascita di Roma spiegata ai bambini

Divertente visita "giocata" resa ancor più piacevole dalla narrazione delle leggende e dei personaggi legati alla fondazione di Roma.

Guida/operatore didattico: Martina De Gennaro.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3478467394 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4brDqcq



Domenica 27 aprile 2025, h 15.30

L'isola Tiberina e i suoi sotterranei

Visita guidata a numero chiuso (25 max), con "apertura esclusiva e straordinaria" dei sotterranei della chiesa di San Bartolomeo, eccezionalmente aperti solo per noi, e dove potremo visitare un'isola sotto l'isola ammirando i resti ipogei di una cripta medievale voluta dall'imperatore Ottone III di Sassonia, e quelli di epoca repubblicana ed imperiale appartenuti al tempio di Esculapio, dio della medicina. Risaliti in superficie completeremo la visita dell'isola, scendendo fino alle sue banchine per scoprire che non può esistere Roma senza la sua isola.

Guida: Floriana Lombardi.

Costo: €16 nuovi iscritti; €15 soci; €14 disabili e loro accompagnatori; €13 ragazzi (14-17); €8 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3477671316, o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/2rquy5v



Domenica 27 aprile 2025, h 16.00

Caccia al Tesoro nei giardini incantati di Villa Torlonia e della Casina delle Civette.

Divertente "visita giocata per bambini" con caccia al tesoro, seguendo la mappa del Pirata alla scoperta di Villa Torlonia.

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3wn2Vvr



Lunedì 28 aprile 2025, h 16.15

Passeggiando da San Giovanni al Colosseo seguendo i Percorsi Giubilari

Visita guidata per apprezzare il fascino di tradizioni antiche legate alla storia di Roma, seguendo le orme dei pellegrini medievali percorreremo il primo tratto della Via Papalis, fermandoci presso le "stazioni" più importanti di questo percorso fino a raggiungere il Colosseo, consacrato alla Passione di Gesù da papa Benedetto XIV che nel 1749 vi installò le 15 edicole della Via Crucis.

Guida: Floriana Lombardi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3477671316 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4iMKu6i



Martedì 29 aprile 2025, h 16.30

I Sotterranei di San Salvatore in Onda e i segreti del Rione Regola.

Aprendo una botola nascosta nel pavimento medievale di una cripta ipogea, scenderemo all'interno di affascinanti ambienti di epoca romana databili tra il I e III sec d.C. Risaliti in superficie proseguiremo la nostra visita andando alla scoperta dei vicoli del Rione Regola, uno scrigno di sorprese per lo più misconosciuto a romani e turisti.

Guida: Floriana Lombardi.

Costo: €16 nuovi iscritti; €15 soci; €14 disabili e loro accompagnatori; €13 ragazzi (14-17); €8 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3477671316, o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3vKLuoj



Mercoledì 30 aprile 2025, h 16.00

Archeologi per gioco nei sotterranei di Piazza Navona

Visita "giocata" per bambini a numero chiuso (15 bambini max + i loro accompagnatori) per scoprire la storia della piazza e dei suoi sotterranei, entrando nei resti ipogei dello stadio di Domiziano.

Guida/operatrice didattica: Valeria Ansini.

Contributo associativo (comprensivo di Vox e ingresso allo Stadio di Domiziano): €15 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3478467394, o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3SNHXP6



Mercoledì 30 aprile 2025, h 16.30

Il Parco degli Acquedotti, laddove l’Acqua Regna Sovrana.

Visita guidata all'aria aperta, scoprendo la storia ed i segreti degli Acquedotti Romani.

Guida: Floriana Lombardi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3477671316, o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/49vZQrM



Giovedì 1° maggio 2025, h 11.00

Le Terme di Caracalla spiegate ai bambini.

Visita "giocata" per bambini con biglietto d'ingresso gratuito per la giornata festiva.

Guida/operatore didattico: Martina De Gennaro.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

*NOTA BENE: per questa visita oltre al costo della visita andrà aggiunto il costo del biglietto d'ingresso alle Terme di Caracalla: gratis bambini, €8 adulti (anche se il 1 maggio dovrebbe essere gratuito per tutti, anche per gli adulti).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3478467394 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3N1PNkp



Giovedì 1° maggio 2025, h 16.00

Archeologi per gioco nei sotterranei di Santa Cecilia in Trastevere.

Visita "giocata" per bambini per andare alla scoperta dei resti archeologici di una Domus Romana nascosta nei sotterranei di Trastevere (15 bambini max + i loro accompagnatori).

Guida/operatore didattico: Valeria Ansini.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni) + biglietto d'ingresso ai sotterranei: gratis bambini, €4 adulti.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3478467394 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3SLpKBU



Giovedì 1° maggio 2025, h 16.30

Meraviglie e segreti di Roma

Passeggiata guidata tra vie, piazze, scalinate e scorci noti e meno noti celati a sud del Quirinale, per conoscere ed apprezzare le tante meraviglie architettoniche che hanno contribuito a rendere Roma Eterna.

Guida: Floriana Lombardi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3477671316 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/49DR4br



Venerdì 2 maggio 2025, h 11.00

Gita in battello sul Tevere con visita guidata sulle bellezze di Roma.

Evento da prenotare e saldare in anticipo.

Guida: Floriana Lombardi.

Costo: per chi paga al momento della prenotazione: €25 nuovi iscritti; €23 soci.

Per chi rimanda il pagamento al giorno della gita: €30 nuovi iscritti; €27 soci.

Ragazzi (da 14 a 17 anni): €20 nuovi iscritti; Soci €17.

Bambini (da 6 a 13 anni): €17 nuovi iscritti; Soci €15.

Gratis (bambini da 0 a 5 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3477671316 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/49Abq4O



Venerdì 2 maggio 2025, h 16.00

Caccia al tesoro fra le Piazze di Roma.

Divertente visita "giocata" per bambini con caccia agli indizi per decifrare e risolvere enigmi lungo il percorso.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3SOFxyC



Venerdì 2 maggio 2025, h 16.30

Trastevere ed i Trasteverini.

Vicoli e piazze nel cuore di Roma: itinerario 8

Insolita passeggiata storico-artistica per conoscere storia presente e passata del Rione Trastevere e dei suoi abitanti, i Trasteverini "signori senza quatrini".

Guida: Floriana Lombardi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3477671316 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4b8Hdel





***

BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€13 intero

€12 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€11 disabili e loro accompagnatori

€10 ragazzi (da 14 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 13 anni)

gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.