Descrizione evento:

Sabato 17 maggio Brusco festeggia i venti anni di collaborazione con i Roots in the Sky dal vivo a Largo Venue.



Reggae, dancehall, pop e Hip-Hop sono gli ingredienti che l’artista mescola nella sua musica come nei suoi animati concerti. Per l’occasione con la band che lo ha accompagnato in questi ultimi anni, proporrà i migliori estratti dei suoi album.



Non mancheranno dalla scaletta pezzi storici e immancabili hit come “L’erba della giovinezza”, “Sotto i raggi del sole”, “Sangue del mio sangue”, “Il mondo non finisce mai”, “Ti penso sempre” e i brani dell’ultimo album “Mappamondo” del 2021. Disco, questo, realizzato con la collaborazione di numerosi colleghi come Gemitaiz, Clementino, Ensi, Nerone, Tommy Kuti, Tormento, Nina Zilli e Sud Sound System.



Tra ritmi ballabili e motivi da cantare, Brusco proporrà anche i più recenti singoli pubblicati lo scorso anno come “Paura”, “Tutta Vita”, “Indistruttibili” e in particolare la versione reggae del brano cult della tradizione romanesca “Barcarolo romano”. Una moderna reinterpretazione di un classico della canzone capitolina che, grazie a questa nuova versione con sonorità caraibiche e un testo irriverente, vuole raccontare con leggerezza la Roma dei giorni nostri.



Con oltre trent'anni di carriera, Brusco porta sul palco un'esperienza unica, unendo arrangiamenti coinvolgenti e testi che affrontano temi di attualità e critica sociale, il tutto con un tocco della sua inconfondibile ironia. Uno show che parte dai ritmi in levare e arriva fino alle più moderne produzioni urban. Loop sincopati e beat trascinanti creano un'atmosfera vivace e festosa, perfetta per far ballare il pubblico e cantare assieme strofe e ritornelli.



Sul palco con Brusco, Alfredo Zappi (batteria), Diego castaldi (chitarra), Ulisse Minati e Francesco Tassone (tastiere), Davide di Lecce (basso).







Sabato 17 maggio



Ore 21



Largo Venue



Via Biordo Michelotti, 2 – Roma



Ingresso Euro 12



Infoline 065985966