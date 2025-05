Descrizione evento:

L'onda sonora dei NIMBY sta per travolgere Roma!















Unitevi a noi il 23 Maggio all'Asino che vola (ore 22:00) per la presentazione live del loro nuovo album "Barbarie", un viaggio nelle contraddizioni del nostro tempo attraverso un rock alternativo potente e testi profondi.



Un'occasione imperdibile per lasciarsi trasportare dalle sonorità ed energia live dei Nimby:



Save the date!

Venerdì 23 Maggio 2025



Via Antonio Coppi, 12E, 00179 Roma



Cena: Dalle 20:00



Inizio Live: 22:00



.Per info e prenotazioni anche per cena

06 7851563

3282445247 (WhatsApp)

.

IG: https://www.instagram.com/nimbyofficial/

FB: https://www.facebook.com/nimbyofficial

YouTube: https://www.youtube.com/@NIMBYbandofficial