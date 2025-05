Descrizione evento:

Visita guidata 4 Passi in Centro - Pantheon e dintorni Il Pantheon, per grandiosità e sapienza costruttiva, è un capolavoro architettonico che affascina e sorprende, uno dei monumenti simbolo della città nonché ancora oggi uno degli esempi insuperati di architettura romana. Ma questa bellezza non è unica, in realtà questa zona è parte di un progetto edilizio volto a dotare la città di strutture pubbliche di alto livello voluto da Augusto e da Agrippa verso la fine del I sec. a.C. Molti di questi monumenti sono ancora visibili e alcuni molto ben tenuti. Con quattro passi avremo modo di apprezzarli e conoscerne la storia. https://visiteguidateroma.com/all-events/?event=4527 INFORMAZIONI ORARI E TARIFFE Domenica 18 Maggio 2025, h 16:00 Durata: 1 ora e mezza circa Accoglienza: Piazza della Rotonda Tariffa: € 15,00 incluso auricolari + €5,00 biglietto ingresso Pantheon Prenotazione necessaria almeno il giorno prima con una mail a visiteguidateroma@romanitas.it oppure con un sms/WA a Cristiana 3315632913 La Prenotazione è necessaria per ricevere conferma o eventuali variazioni.