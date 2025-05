Descrizione evento:

TESSIL’ARTE CASTELNUOVO



Festival Nazionale del Fatto a Mano con Cura



PRIMA EDIZIONE



6/8 giugno 2025 – Castelnuovo di Porto (RM)







Un borgo che tesse, fili che si intrecciano, persone che si incontrano.



Dal 6 all’8 giugno 2025, Castelnuovo di Porto – uno dei Borghi più belli d’Italia, immerso nella natura del Parco di Veio e a soli 25 km da Roma – ospita la prima edizione di Tessil’Arte, un festival nazionale dedicato alle arti tessili e alla cultura del “fatto a mano con cura”.



Per tre giorni il borgo medievale si trasforma in un grande laboratorio a cielo aperto, dove creatività, benessere e socialità si intrecciano. Piazze, vicoli, cantine storiche e la suggestiva Rocca Colonna accoglieranno visitatori, famiglie e appassionati con laboratori esperienziali, mostre, installazioni artistiche, sfilate, performance e degustazioni di eccellenze enogastronomiche locali.



Il programma prevede laboratori per tutte le età: dalla tessitura giapponese al feltro, dalla ceramica al cuoio, fino all’incisione artistica, alla cesteria, all’uncinetto e alla tintura naturale. Ogni attività sarà un’occasione per imparare con le mani, riscoprire il valore del tempo e portare a casa un oggetto unico, frutto del proprio lavoro.



Tessil’Arte è più di un evento: è un invito a rallentare e a ritrovare connessioni profonde attraverso il gesto artigianale. Una celebrazione della manualità che diventa linguaggio universale, capace di generare incontro, cura e comunità.



Il festival, organizzato dall’Associazione Tessuti Sociali con la direzione artistica di Andrea Barizza, gode del sostegno del Comune di Castelnuovo di Porto, della BCC di Roma e di numerosi partner territoriali. Tra gli ospiti attesi, anche la filosofa Francesca Rigotti, che guiderà una riflessione sul significato del “filo” come metafora della vita e del pensiero umano.



In un’atmosfera accogliente e autentica, le Cantine Storiche del borgo saranno eccezionalmente aperte al pubblico, offrendo percorsi di degustazione e momenti di convivialità.



Tessil’Arte è un’esperienza da vivere con lentezza, con le mani, con il cuore. Un’occasione per abitare il borgo in modo nuovo e profondo, dove ogni angolo racconta una storia, ogni gesto unisce, ogni filo tesse relazioni.