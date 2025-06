Descrizione evento:

LA PRO LOCO NEROLA, PRESENTA: "METTI UNA SERA D'ESTATE" - NEROLA (RM) - SABATO 5 LUGLIO 2025







Torna il primo evento dell'estate nerolese, una serata da trascorrere in compagnia nella suggestiva cornice del centro storico.



Potrete gustare piatti tipici di Nerola come le STRACCIOSE (tradizionale e popolare pasta all'uovo, fatta a mano, condita con sugo di aglio, olio e pomodoro).



Inoltre arrosticini di pecora alla brace, panini con pancetta alla brace, bruschette con olio extra vergine Nerolese, patatine fritte, birra alla spina, dolci tradizionali e crepes alla nutella.



Menu completi da 12€ a 18€, anche per vegetariani. Immancabile la musica dal vivo.



Potrete godere dell'aria buona e della brezza serale delle nostre colline, lontane dal caldo delle città.



Infine a due passi dalla piazzetta del borgo, stazione di OSSERVATORIO ASTRONOMICO completamente gratuito con attrezzatura professionale a cura di un socio Pro Loco esperto ed appassionato.







COME RAGGIUNGERCI:

Nerola si trova circa a metà strada tra Roma e Rieti, all'interno della via Salaria.



. Da Roma è possibile prendere l'A1 Firenze-Roma, uscire a Fiano Romano e proseguire per circa 20km sulla Salaria in direzione Rieti, ad altezza Borgo Quinzio prendere l’uscita per Nerola, proseguire sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.



. Da Rieti percorrere via Salaria in direzione Roma e svoltare a destra all’uscita per Nerola all’altezza di Corese Terra - Borgo Quinzio e proseguire quindi sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.







"Metti una sera d'estate" a Nerola ed in compagnia di bella gente!







VENITE, VI ASPETTIAMO!

Info, pagina fbk: Pro Loco Nerola

Tel. 377.0970541