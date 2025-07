Descrizione evento:

Il Gusto della Scienza





1 agosto 2025 - ore 17:00



Villa di Traiano - Altipiani di Arcinazzo







Per ulteriori informazioni o prenotazioni:



Miriam (334 3318118) / Lucrezia (320 9765759)



https://eventi.arxpontiae.it/







ore 17:00 - 19:00 [Osservazioni Solari]



ore 19:00



[Gli spettri in Cucina!



Niente paura, vi spiegheremo come usiamo la luce per capirne di più sugli alimenti che ci circondano]



[dott.ssa Francesca Romana Bertani]







[Piccoli organi umani … e dove trovarli



Nuove strade per scoprire e provare nuovi farmaci ]



[dott. Luca Businaro]







ore 20:30



Apericena: pasta, porchetta, birra, i prelibati prodotti del marrone dell’Azienda Agricola “Il Marrone” ,vino cesanese di Affile,



miele di castagno, prodotti caseari e altri prodotti locali.



(Le consumazioni sono a pagamento. Prenotarsi)]







22:00 - 24:00 [Alla scoperta del cielo ed osservazioni al telescopio ]