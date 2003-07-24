Canterano (RM), è festa d'autunno – 1/2 nov, Canterano RM, 01/11/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

nov 01 2025
nov 02 2025

Canterano (RM), è festa d'autunno – 1/2 nov

Letture: ... - Sagre a Canterano - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Canterano
data: da sabato 1 novembre 2025, alle 10:00
a domenica 2 novembre 2025 fino a tarda notte.
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Canterano (RM), è festa d'autunno – 1/2 nov
Descrizione evento: 
 Canterano (RM), è festa d'autunno – 1/2  nov



 



Chi dice autunno dice… castagne! Ma a Canterano non ci si ferma certo lì: il primo weekend di novembre, sabato 1 e domenica 2, la Festa d’Autunno vi aspetta con un menù che è tutto un fuoriporta di gusto. Si parte con pane alle castagne e formaggio locale, per poi tuffarsi nei maltagliati con fagioli e granella di castagne DOP. E siccome senza brace non è vera festa, ecco arrivare anche loro: gli arrosticini fumanti, pronti a conquistare ogni palato. Immancabili le caldarroste, da gustare rigorosamente con un bicchiere di vino caldo. A chiudere in dolcezza ci penseranno il Mont Blanc, la crostatina al limone e, per i più coraggiosi, la meringa: una sfida dichiarata a qualsiasi dieta autunnale.



L’autunno è la stagione che più sa sorprendere: il tempo rallenta, le giornate si accorciano, le foglie si accendono di giallo, arancio e rosso. Canterano vi invita a celebrarlo nel modo più genuino: un borgo sospeso tra i boschi, nella Valle dell’Aniene, a pochi chilometri da Roma, che per due giorni si trasforma in un palcoscenico di sapori e tradizioni.



La Festa d’Autunno parte sabato 1 novembre dalle 17 e continua domenica 2 novembre a pranzo, dalle 12 in poi, grazie all’entusiasmo della Pro Loco “nuova di zecca”, pronta a farvi sentire a casa.



Oltre alla tavola, Canterano regala emozioni da cartolina: scorci che si affacciano sul Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, passeggiate tra le vie silenziose del borgo, il Municipio con le epigrafi romane, la Chiesa di San Mauro custode di antichi manoscritti e dipinti, e le misteriose grotte sotterranee, un tempo rifugio di guerra, oggi custodi di memorie senza tempo.



Un fine settimana che unisce la gola alla bellezza, il gusto alla natura. Un fuoriporta d’autunno che sazia occhi, cuore e pancia.



 



Info:



Data – 1/2 novembre



Località: Canterano (Roma)



sms a 3408505381



info@fuoriporta.org



www.fuoriporta.org



www.facebook.com/fuoriportaweb



www.instagram.com/fuoriportafortravel
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Super paura? a zoomarine è super...
Strawoman powerade roma
Omogirando casal bruciato e la...
Donne in cantiere
Teatro palladium presenta: vite in...
Approfondimenti
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Regole di gioco, abbigliamento appropriato, codice di...
Nel Belpaese, la tradizione del gioco vanta una storia pluricentenaria. Risale infatti al lontano...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio