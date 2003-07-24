Descrizione evento:

Canterano (RM), è festa d'autunno – 1/2 nov







Chi dice autunno dice… castagne! Ma a Canterano non ci si ferma certo lì: il primo weekend di novembre, sabato 1 e domenica 2, la Festa d’Autunno vi aspetta con un menù che è tutto un fuoriporta di gusto. Si parte con pane alle castagne e formaggio locale, per poi tuffarsi nei maltagliati con fagioli e granella di castagne DOP. E siccome senza brace non è vera festa, ecco arrivare anche loro: gli arrosticini fumanti, pronti a conquistare ogni palato. Immancabili le caldarroste, da gustare rigorosamente con un bicchiere di vino caldo. A chiudere in dolcezza ci penseranno il Mont Blanc, la crostatina al limone e, per i più coraggiosi, la meringa: una sfida dichiarata a qualsiasi dieta autunnale.



L’autunno è la stagione che più sa sorprendere: il tempo rallenta, le giornate si accorciano, le foglie si accendono di giallo, arancio e rosso. Canterano vi invita a celebrarlo nel modo più genuino: un borgo sospeso tra i boschi, nella Valle dell’Aniene, a pochi chilometri da Roma, che per due giorni si trasforma in un palcoscenico di sapori e tradizioni.



La Festa d’Autunno parte sabato 1 novembre dalle 17 e continua domenica 2 novembre a pranzo, dalle 12 in poi, grazie all’entusiasmo della Pro Loco “nuova di zecca”, pronta a farvi sentire a casa.



Oltre alla tavola, Canterano regala emozioni da cartolina: scorci che si affacciano sul Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, passeggiate tra le vie silenziose del borgo, il Municipio con le epigrafi romane, la Chiesa di San Mauro custode di antichi manoscritti e dipinti, e le misteriose grotte sotterranee, un tempo rifugio di guerra, oggi custodi di memorie senza tempo.



Un fine settimana che unisce la gola alla bellezza, il gusto alla natura. Un fuoriporta d’autunno che sazia occhi, cuore e pancia.







