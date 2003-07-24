Descrizione evento:

Contro il bullismo e per l'inclusione torna lo spettacolo "AbracaDown" per le scuole al Teatro Ghione di Roma.







1-2-5 Dicembre 2025













Per dire "No" al bullismo e "Si" all'inclusione torna lo spettacolo "AbracaDown" questa volta dedicato alle scuole.







Un progetto speciale per abbattere ogni pregiudizio e celebrare l'unicità di ognuno.







Al Teatro Ghione di Roma, 1- 2- 5 dicembre 2025, torna il cast del musical che ha girato l'Italia registrando ovunque il tutto esaurito.







Il cast si prepara per salire sul palco ad esibirsi di fronte ad una platea fatta di soli studenti delle scuole romane, con lo scopo di sensibilizzare proprio i ragazzi e dare un messaggio ben preciso per ribadire l'importanza di dire NO AL BULLISMO!!!









Nell'occasione della prima Abracadown riceverà anche il premio BOOKS FOR PEACE 2024 con il saluto della Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli.









Il progetto inclusivo ha fatto il giro in molte scuole della Capitale proprio grazie al contributo e al sostegno dell'Assemblea Capitolina e durante lo spettacolo, previsto in orario mattutino, saranno esposti anche tutti i disegni e i temi fatti dagli alunni dei plessi scolastici dove Abracadown è andato a fare il suo intervento.







Nelle tre giornate al Ghione, realizzate grazie al contributo della Regione Lazio, sarà presente anche lo scrittore Vittorio Rombolà, autore del libro "Così parlò il vecchio dell'Alpe".











Nel 2026 Abracadown, ideato da Francesco Leardini e Danilo Melandri, si trasforma finalmente nell'accademia dello spettacolo "ALL IN TUTTO INCLUSO" che darà vita al primo film: E' FATTA!!! IL VIAGGIO PIU' NORMALE CHE CI SIA.