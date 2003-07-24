Descrizione evento:

FUORI POSTO - storie di destini piegati LIVE è un format di incontri dal vivo ideato e condotto da Valerio Savaiano - imprenditore e consulente nella comunicazione pubblica - e Mirko Frezza - attore, autore e figura di riferimento nei percorsi di reinserimento sociale attraverso l’arte e il racconto. Il format è prodotto da Sprixar srl in collaborazione con Fukyo Media ed è composto da quattro appuntamenti, dal 7 novembre al 19 dicembre 2025, per raccontare storie di caduta e rinascita, fragilità e riscatto, attraverso la forza della parola, della memoria e della condivisione pubblica.



Il progetto nasce nel cuore del Municipio XIII come un dispositivo culturale capace di dare voce a percorsi di vita spesso marginalizzati (esperienze di detenzione, migrazione, dipendenza, esclusione sociale) e di raccogliere storie di persone la cui traiettoria di vita sembrava segnata da un contesto difficile, da un ruolo imposto o da uno stereotipo, e che invece hanno scelto consapevolmente di deviare da quella strada, ricostruendo il proprio percorso.



Fuori Posto è strutturato come un dialogo pubblico, con una regia minimale e un impianto narrativo essenziale: la persona, la voce, il vissuto. Niente fiction, nessun artificio spettacolare. Ogni episodio viene registrato e distribuito successivamente in formato podcast, videopodcast e attraverso contenuti social pensati per raggiungere un pubblico più ampio. Un elemento centrale del progetto sarà la realizzazione di un podcast narrativo che raccoglierà e diffonderà le voci dei protagonisti. Ogni appuntamento sarà integralmente registrato e successivamente rielaborato in una versione audio di 45–60 minuti, curata dal team di produzione. I podcast non saranno semplici trasposizioni tecniche degli incontri dal vivo, ma prodotti editoriali capaci di restituire l’intensità emotiva del racconto, arricchiti da inserti sonori, musiche originali e un montaggio pensato per la fruizione digitale. Disponibili gratuitamente su Spotify, Apple Podcast, YouTube e le principali piattaforme, costituiranno un archivio narrativo permanente, accessibile a tutti e in continua crescita. Attraverso clip teaser, estratti audio e contenuti multimediali, il progetto continuerà a vivere e a diffondersi oltre i confini dello spazio fisico e temporale degli eventi, raggiungendo un pubblico più ampio e trasversale.



Dopo i primi episodi che hanno coinvolto personalità del mondo dello spettacolo, dell’impresa e del sociale, Fuori Posto torna con tre nuove date, sempre ospitate negli spazi de Polo Culturale Ex Campari (ingresso da Piazza Cornelia 23, Roma).



Gli ospiti delle prossime tre puntate:



3 dicembre - Mario De Lillo



Attore e performer romano, emerso attraverso i social per la sua cifra comica surreale e un linguaggio diventato riconoscibile e generazionale. Al centro del suo lavoro, un uso originale dell’ironia per raccontare le fragilità, le ossessioni e le insicurezze contemporanee.



12 dicembre - Natalio Mangalavite



Pianista, compositore e arrangiatore. Di origine argentina e attivo da anni in Italia, ha lavorato in ambito jazz, pop e canzone d’autore, collaborando con artisti di primo piano. La sua carriera attraversa confini geografici, linguistici e culturali.



19 dicembre - Giacomo Maiolini



Produttore discografico, fondatore di Time Records, etichetta di riferimento della musica dance italiana ed europea dagli anni ’80 in poi. Figura centrale dell’industria musicale indipendente, ha contribuito all’affermazione del pop elettronico italiano nel mondo.



Fuori Posto è prodotto da Fukyo Media e realizzato in collaborazione con Sprixar, con il sostegno di Roma Capitale nell’ambito dell’Avviso Pubblico per il Giubileo 2025, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito, su prenotazione tramite Eventbrite. I link per la registrazione saranno disponibili e aggiornati sui canali ufficiali di comunicazione del progetto e del Polo Culturale Ex Campari.



Polo Culturale Ex Campari-Largo Giuseppe Meroldi, 00166, Roma



Per restare aggiornati su tutti i progetti:



Https://www.instagram.com/sprixarsrl/



Per altre informazioni:



https://www.sprixar.it/



sprixarstudio@gmail.com