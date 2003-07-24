Letture: ... - Feste a Anzio - RM
|dove:
|Campetto dell'Oratorio Ss. Pio e Antonio ANZIO
Centro Storico Via Giacomo Matteotti, 15
|data:
|da venerdì 7 novembre 2025, alle 11:00
a domenica 9 novembre 2025, alle 22:00
|intrattenimenti:
|Si mangia, Si balla
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|Organizzazione:
|COMITATO FESTEGGIAMENTI ANZIO
|Referente:
|Mario
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3319546704
Anche quest'anno ad Anzio vi aspettiamo alla CASTAGNATA DI NOVEMBRE 2025 giunta alla sua 22esima edizione. 7, 8 e 9 novembre 2025 ad Anzio (Roma) presso il Campo dell'Oratorio Santi Pio e Antonio - Anzio con ingresso da Via Giacomo Matteotti 15.
Tre giorni di festa dove poter gustare le caldarroste e assaporare i profumi dell'autunno accompagnati da piatti della tradizione marinara anziate. Naturalmente con le castagne non potrà mancare il Vino Novello 2025.
Una festa in cui allegria, stare insieme, convivio e occasione di socializzazione la faranno da protagonisti.
L'evento è a cura del Comitato Festeggiamenti Anzio e a scopo benefico, come tutte le manifestazioni che il Comitato organizza.
Ricordatevi le date e veniteci a trovare. Grazie. Per eventuali informazioni o prenotazioni ci si può rivolgere al numero: 3319546704 (Franco)