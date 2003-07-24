CASTAGNATA DI NOVEMBRE 2025, Anzio RM, 07/11/2025 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

nov 07 2025
nov 09 2025

CASTAGNATA DI NOVEMBRE 2025

Sapori, odori e gusto dell'autunno

Feste a Anzio - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Campetto dell'Oratorio Ss. Pio e Antonio ANZIO
Centro Storico Via Giacomo Matteotti, 15
data: da venerdì 7 novembre 2025, alle 11:00
a domenica 9 novembre 2025, alle 22:00
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: COMITATO FESTEGGIAMENTI ANZIO
Referente: Mario
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3319546704
Descrizione evento: 
Anche quest'anno ad Anzio vi aspettiamo alla CASTAGNATA DI NOVEMBRE 2025 giunta alla sua 22esima edizione. 7, 8 e 9 novembre 2025 ad Anzio (Roma) presso il Campo dell'Oratorio Santi Pio e Antonio - Anzio con ingresso da Via Giacomo Matteotti 15.

Tre giorni di festa dove poter gustare le caldarroste e assaporare i profumi dell'autunno accompagnati da piatti della tradizione marinara anziate. Naturalmente con le castagne non potrà mancare il Vino Novello 2025.

Una festa in cui allegria, stare insieme, convivio e occasione di socializzazione la faranno da protagonisti.

L'evento è a cura del Comitato Festeggiamenti Anzio e a scopo benefico, come tutte le manifestazioni che il Comitato organizza.

Ricordatevi le date e veniteci a trovare. Grazie. Per eventuali informazioni o prenotazioni ci si può rivolgere al numero: 3319546704 (Franco)
