Descrizione evento:

Anche quest'anno ad Anzio vi aspettiamo alla CASTAGNATA DI NOVEMBRE 2025 giunta alla sua 22esima edizione. 7, 8 e 9 novembre 2025 ad Anzio (Roma) presso il Campo dell'Oratorio Santi Pio e Antonio - Anzio con ingresso da Via Giacomo Matteotti 15.

Tre giorni di festa dove poter gustare le caldarroste e assaporare i profumi dell'autunno accompagnati da piatti della tradizione marinara anziate. Naturalmente con le castagne non potrà mancare il Vino Novello 2025.

Una festa in cui allegria, stare insieme, convivio e occasione di socializzazione la faranno da protagonisti.

L'evento è a cura del Comitato Festeggiamenti Anzio e a scopo benefico, come tutte le manifestazioni che il Comitato organizza.

Ricordatevi le date e veniteci a trovare. Grazie. Per eventuali informazioni o prenotazioni ci si può rivolgere al numero: 3319546704 (Franco)