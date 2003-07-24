Letture: ... - Sagre a Rocca Canterano - RM
|dove:
|Rocca Canterano
Piazza degli Eroi
|data:
|da sabato 8 novembre 2025, alle 18:00
a domenica 9 novembre 2025, alle 18:00 del giorno seguente.
|intrattenimenti:
|Si mangia, Si balla
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|Organizzazione:
|Proloco Rocca Canterano
|Referente:
|Non definito
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
"La Sagra della Rola – Festa del Cornuto è una manifestazione enogastronomica e goliardica che si tiene a Rocca Canterano, nel Lazio, nel weekend che precede o coincide con l'11 novembre, il giorno di San Martino. L'evento, nato negli anni '80, celebra burlescamente i traditi in amore con un corteo di simboli del tradimento e un corteo che espone i "cornuti", il tutto accompagnato da musica, spettacoli e stand gastronomici che offrono specialità locali come le "role" (castagne arrostite), i "cecamariti" (pasta tipica) e vino novello"