Sagra della Rola-Festa del Cornuto, Rocca Canterano RM, 08/11/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

nov 08 2025
nov 09 2025

Sagra della Rola-Festa del Cornuto

Letture: ... - Sagre a Rocca Canterano - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Rocca Canterano
Piazza degli Eroi
data: da sabato 8 novembre 2025, alle 18:00
a domenica 9 novembre 2025, alle 18:00 del giorno seguente.
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: Proloco Rocca Canterano
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Descrizione evento: 
"La Sagra della Rola – Festa del Cornuto è una manifestazione enogastronomica e goliardica che si tiene a Rocca Canterano, nel Lazio, nel weekend che precede o coincide con l'11 novembre, il giorno di San Martino. L'evento, nato negli anni '80, celebra burlescamente i traditi in amore con un corteo di simboli del tradimento e un corteo che espone i "cornuti", il tutto accompagnato da musica, spettacoli e stand gastronomici che offrono specialità locali come le "role" (castagne arrostite), i "cecamariti" (pasta tipica) e vino novello"
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Trekking a monte gennaro
Al teatro golden arriva "un letto...
Ravel + 150
Festival delle passeggiate. non...
Spazio scena: effetti collaterali...
Approfondimenti
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Regole di gioco, abbigliamento appropriato, codice di...
Nel Belpaese, la tradizione del gioco vanta una storia pluricentenaria. Risale infatti al lontano...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio