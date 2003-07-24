“Pane, Olio e…” a Montelibretti: bruschette, frantoi e un fuoriporta gustoso – 15 e 16 novembre, Montelibretti RM, 15/11/2025 - Lazio in Festa
 

nov 15 2025
nov 16 2025

dove: Montelibretti
data: da sabato 15 novembre 2025, alle 12:00
a domenica 16 novembre 2025 fino a tarda notte.
Carboncella, Frantoio, Salviana e Leccino: no, non sono una nuova boy band ma i Magnifici 4 protagonisti della 19ª edizione di “Pane, Olio e…”, che il 15 e 16 novembre torna a Montelibretti per celebrare il vero oro della Sabina: l’olio extravergine.



Per un intero weekend la via principale del paese – chiusa per l’occasione al traffico – si trasforma in un grande palcoscenico di profumi e sapori. Qui l’olio non è solo un condimento: è storia, tradizione e identità. Da secoli scorre nelle vene del territorio, frutto di fatica, passione e saper fare che si tramandano di generazione in generazione.



E quale miglior fuoriporta autunnale se non quello con il pane caldo, le bruschette condite con l’olio nuovo e i piatti tipici della Sabina Romana? Passeggiando tra stand, ristoranti e food truck del paese, vi ritroverete immersi in un viaggio sensoriale: dall’erba fresca al carciofo, dalla mandorla al vino della zona, ogni morso sarà una scoperta.



In programma anche visite guidate nei frantoi, degustazioni con gli esperti, un mercato agricolo con i prodotti genuini del territorio e tante golosità ambulanti. I ristoranti locali proporranno inoltre menù tipici arricchiti da assaggi di olio evo… “appena munto”.



“Pane, Olio e…” non è solo una sagra, ma una vera festa di cultura e convivialità, dove il cibo diventa collante e racconto di una terra generosa.



Il 15 e 16 novembre segnatevi la data: Montelibretti vi aspetta con il profumo del pane appena tostato e il filo d’olio che fa brillare ogni morso. Un fuoriporta che sa di tradizione e leggerezza, a due passi da Roma e Rieti.



 



 



Info:



Data – 15-16 novembre



Località: Palombara Sabina (Roma)



sms a 3408505381



info@fuoriporta.org



www.fuoriporta.org



www.facebook.com/fuoriportaweb



www.instagram.com/fuoriportafortravel
