SOFFITTA IN PIAZZA, Palombara Sabina RM, 07/12/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

dic 07 2025

SOFFITTA IN PIAZZA

Letture: ... - Mercati a Palombara Sabina - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: AREA MERCATO
PALOMBARA SABINA
data: domenica 7 dicembre 2025, dalle 08:00 alle 15:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: A.M.S. Associazione mercatini sabini
Referente: FABIO BELLUCCI
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3397116594
SOFFITTA IN PIAZZA
Descrizione evento: 
 ULTIMO EVENTO DELL'ANNO



Palombara Sabina, Domenica 7 Dicembre (dalle 8:00 alle 15:00) presso l’area mercato (P.le Giovanni Paolo II°) per chi usa il navigatore mettere Viale Tivoli, c’è il mercatino “Soffitta in Piazza” evento organizzato per favorire disoccupati, precari del lavoro, pensionati a basso reddito e privati cittadini che vogliono reagire con dignità al momento di crisi attuale privandosi di oggetti, vestiti ecc. che non usano più partecipando in questo simpatico contesto sociale.



Manifestazione patrocinata dalla Regione Lazio e dal Comune di Palombara Sabina. Mercatino adeguato alle normative di sicurezza per gli eventi pubblici. Ampio parcheggio, parco giochi e punto ristoro con porchetta.



Info per gli espositori 339-7116594 (inviare messaggio WhatsApp o SMS e sarete ricontattati)
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Fuori posto. storie di destini...
Antropocine film fest. il cinema...
Al via “arcipelago...
Contro il bullismo e per...
Opening: rome international art...
Approfondimenti
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Regole di gioco, abbigliamento appropriato, codice di...
Nel Belpaese, la tradizione del gioco vanta una storia pluricentenaria. Risale infatti al lontano...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio