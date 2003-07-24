Descrizione evento:

ULTIMO EVENTO DELL'ANNO



Palombara Sabina, Domenica 7 Dicembre (dalle 8:00 alle 15:00) presso l’area mercato (P.le Giovanni Paolo II°) per chi usa il navigatore mettere Viale Tivoli, c’è il mercatino “Soffitta in Piazza” evento organizzato per favorire disoccupati, precari del lavoro, pensionati a basso reddito e privati cittadini che vogliono reagire con dignità al momento di crisi attuale privandosi di oggetti, vestiti ecc. che non usano più partecipando in questo simpatico contesto sociale.



Manifestazione patrocinata dalla Regione Lazio e dal Comune di Palombara Sabina. Mercatino adeguato alle normative di sicurezza per gli eventi pubblici. Ampio parcheggio, parco giochi e punto ristoro con porchetta.



Info per gli espositori 339-7116594 (inviare messaggio WhatsApp o SMS e sarete ricontattati)