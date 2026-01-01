Letture: ... - Mostre a Roma - RM
|dove:
|Via Ardea 10- Roma
|data:
|da domenica 11 gennaio 2026, alle 18:00
a sabato 31 gennaio 2026, alle 21:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|SottoSopraArtStudio
|Referente:
|Rosanna Cerutti
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3293387273
COMUNICATO STAMPA
I Love Mini
Mostra collettiva con opere di piccolo formato
11 – 31 gennaio 2026
SottoSopra Art Studio
Via Ardea 10, Roma (San Giovanni)
L’arte non ha bisogno di grandi formati per essere grande. Con questa dichiarazione poetica prende forma I Love Mini, mostra collettiva con opere di piccolo formato, che celebra la forza espressiva della misura contenuta e la poesia del dettaglio.
In un tempo che predilige l’eccesso e la sovraesposizione, I Love Mini invita a rallentare lo sguardo e ad avvicinarsi alla dimensione intima dell’opera. Il limite dei 30 centimetri non è una costrizione, ma uno spazio di libertà: un territorio fertile in cui pittura, scultura, installazione e design artistico raccontano microcosmi personali e universali.
Le opere in mostra sono creazioni originali e uniche, nate dal gesto diretto dell’artista: non riproduzioni né stampe di lavori preesistenti, ma opere autentiche. Dipinti figurativi o astratti, micro-sculture, piccole installazioni e oggetti di design dialogano in un paesaggio fatto di frammenti preziosi, dove il piccolo diventa linguaggio e sentimento.
La mostra è a cura di Rosanna Cerutti e Giuseppe Bellini.
Vernissage
Sabato 11 gennaio 2026, ore 18:00
Ingresso gratuito
Appuntamento speciale
Sabato 17 gennaio 2026, ore 18:00
Il Quadratino Verde – L’arte di vedere il prato nel buio
Un incontro tra arte, scrittura e psicoterapia dedicato al pensiero che cura.
Intervengono:
Silvia Coronas, scrittrice
Elda Andriola, psicoterapeuta
Ilaria Occhigrossi, artista
Mini Quiz – iniziativa speciale
In occasione della mostra I Love Mini, SottoSopra Art Studio propone il Mini Quiz, un quiz aperto al pubblico pensato come momento di gioco e approfondimento.
Tra tutti coloro che completeranno il Mini Quiz e visiteranno la mostra in galleria durante il periodo espositivo, verrà estratto 1 vincitore che riceverà una stampa d’arte in omaggio, scelta dalla galleria.
L’estrazione avverrà sabato 31 gennaio 2026, ultimo giorno di mostra, intorno alle ore 18:30.
Artisti in mostra
Celeste Napolitano, Cristina Brunialti, Dominga Pascali, Fabio Pini, Fabiola Bonghi, Federica Palanca, Francesco Avvisati, Francesco Calia, Françoise Cazal, Francesco Damiani, Hamid Zare, Ilaria Occhigrossi, Loredana Sala, Maria Serena Tanburini, Mauro Molinari, MR MARR, Sergio Guerrini, SerGiotto, Simona Massa Ope, Stefania Nicolini, Stefania Spera, Tiziana Trusiani,
Alessandro Angeletti, Anna Rita Mansueto, Gianni Marsico, Monica Betti, Franco Corsi, Giuseppe Bellini, Rosanna Cerutti.
Informazioni utili
Luogo
SottoSopra Art Studio
Via Ardea 10 – Roma (San Giovanni)
Orari di apertura
Dal mercoledì alla domenica: 16:00 – 20:00
Sabato: 10:00 – 13:00 e 17:00 – 20:00
Ingresso gratuito
Contatti
Email: sottosoprartstudio@hotmail.com
Telefono: 351 7572311
Sito web: www.sottosopraartstudio.com