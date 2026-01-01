Descrizione evento:

COMUNICATO STAMPA



I Love Mini

Mostra collettiva con opere di piccolo formato

11 – 31 gennaio 2026

SottoSopra Art Studio

Via Ardea 10, Roma (San Giovanni)



L’arte non ha bisogno di grandi formati per essere grande. Con questa dichiarazione poetica prende forma I Love Mini, mostra collettiva con opere di piccolo formato, che celebra la forza espressiva della misura contenuta e la poesia del dettaglio.



In un tempo che predilige l’eccesso e la sovraesposizione, I Love Mini invita a rallentare lo sguardo e ad avvicinarsi alla dimensione intima dell’opera. Il limite dei 30 centimetri non è una costrizione, ma uno spazio di libertà: un territorio fertile in cui pittura, scultura, installazione e design artistico raccontano microcosmi personali e universali.



Le opere in mostra sono creazioni originali e uniche, nate dal gesto diretto dell’artista: non riproduzioni né stampe di lavori preesistenti, ma opere autentiche. Dipinti figurativi o astratti, micro-sculture, piccole installazioni e oggetti di design dialogano in un paesaggio fatto di frammenti preziosi, dove il piccolo diventa linguaggio e sentimento.



La mostra è a cura di Rosanna Cerutti e Giuseppe Bellini.



Vernissage

Sabato 11 gennaio 2026, ore 18:00

Ingresso gratuito



Appuntamento speciale

Sabato 17 gennaio 2026, ore 18:00



Il Quadratino Verde – L’arte di vedere il prato nel buio

Un incontro tra arte, scrittura e psicoterapia dedicato al pensiero che cura.



Intervengono:

Silvia Coronas, scrittrice

Elda Andriola, psicoterapeuta

Ilaria Occhigrossi, artista



Mini Quiz – iniziativa speciale



In occasione della mostra I Love Mini, SottoSopra Art Studio propone il Mini Quiz, un quiz aperto al pubblico pensato come momento di gioco e approfondimento.

Tra tutti coloro che completeranno il Mini Quiz e visiteranno la mostra in galleria durante il periodo espositivo, verrà estratto 1 vincitore che riceverà una stampa d’arte in omaggio, scelta dalla galleria.

L’estrazione avverrà sabato 31 gennaio 2026, ultimo giorno di mostra, intorno alle ore 18:30.



Artisti in mostra



Celeste Napolitano, Cristina Brunialti, Dominga Pascali, Fabio Pini, Fabiola Bonghi, Federica Palanca, Francesco Avvisati, Francesco Calia, Françoise Cazal, Francesco Damiani, Hamid Zare, Ilaria Occhigrossi, Loredana Sala, Maria Serena Tanburini, Mauro Molinari, MR MARR, Sergio Guerrini, SerGiotto, Simona Massa Ope, Stefania Nicolini, Stefania Spera, Tiziana Trusiani,

Alessandro Angeletti, Anna Rita Mansueto, Gianni Marsico, Monica Betti, Franco Corsi, Giuseppe Bellini, Rosanna Cerutti.



Informazioni utili



Luogo

SottoSopra Art Studio

Via Ardea 10 – Roma (San Giovanni)



Orari di apertura

Dal mercoledì alla domenica: 16:00 – 20:00

Sabato: 10:00 – 13:00 e 17:00 – 20:00



Ingresso gratuito



Contatti

Email: sottosoprartstudio@hotmail.com

Telefono: 351 7572311

Sito web: www.sottosopraartstudio.com