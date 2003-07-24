Descrizione evento:

Carnevale sostenibile e inclusivo: a Zoomarine la festa per tutte le età esplode con il K-Pop e si colora con il riciclo creativo.



14 e 15 febbraio 2026



Non più solo un fenomeno per teenager: la musica coreana irrompe nel Carnevale ed ecco che anche il parco Zoomarine si veste a festa per unire le diverse generazioni sotto lo stesso cielo.



Il focus per questo 2026 sarà fedele ai valori del "riuso e riciclo".



Le famiglie, infatti, sono invitate a sprigionare la propria fantasia e partecipare con costumi realizzati in modalità "fai da te" con ago, filo e vecchi indumenti non più utilizzati.

Che siano a tema K-Pop, idoli del passato o del presente è importante perseguire il concetto di combattere gli sprechi e il relativo inquinamento. Per chi non avesse il dono della creatività ecco i laboratori allestiti nel parco per costruire insieme la maschera perfetta e dare vita alla magia più grande: fare in modo che l'opera di artigianato domestico diventi un atto di amore verso l'ambiente e un momento di condivisione artigianale tra adulti e bambini. Come sempre nel parco sarà possibile divertirsi tra le varie attrazioni, esplorare i percorsi educativi, seguire le parate, ma il 14 e 15 febbraio c'è grande attesa per il il format "K-Pop Idol Day", iniziativa speciale per trasformare la famiglia in una vera "band" tra lezioni di canto e danza all’insegna del divertimento. Il K-Pop non è solo un genere musicale, è una scarica di energia che sta conquistando il mondo e, per la prima volta, il parco alle porte di Roma lancia un’esperienza immersiva di 4 ore pensata per chi vuole passare dal guardare i video su YouTube al protagonismo assoluto. Mamma, papà e figli potranno, infatti, partecipare alle lezioni extra guidate da Francesca De Filippis (punto di riferimento della K-Pop Dance in Italia). L’occasione ideale per i figli di mostrare il proprio talento e per i genitori di mettersi in gioco, imparando coordinazione e passi coreografici in un’atmosfera di allegria e complicità. Il percorso si conclude con la consegna di un certificato di partecipazione. Il 14 e 15 febbraio i bambini entrano gratuitamente fino a 16 anni solo prenotando sul sito www.zoomarine.it