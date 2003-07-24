Descrizione evento:

UNA DOMENICA DI MAGGIO" - SAGRA DEGLI GNOCCHI AL CASTRATO

DOMENICA 10 MAGGIO 2026 - DALLE ORE 11:00

NEROLA (ROMA)

Sapori Nerolesi vi aspettano in questa domenica di primavera da trascorrere insieme alla famiglia. Piatto protagonista i gnocchi con il sugo di castrato, gnocchi casarecci ed un sugo da leccarsi i baffi! Inoltre carne di castrato, bruschette con olio extra vergine d'oliva delle colline di Nerola e le famose salsicce artigianali del macellaio del paese, cotte sulla brace e servite in un panino con cicoria ripassata.

Mercatino dedicato all'artigianato ed ai prodotti tipici del territorio, con hobbisti che realizzano bijoux e lavori ad uncinetto, piccole aziende agricole produttrici di miele, formaggio, dolci ed il famoso olio extra vergine Sabina DOP.

Passeggiata nel bellissimo borgo medievale, con il maestoso Castello Orsini. Sempre all'interno del borgo antico sarà inoltre possibile godere della magnifica veduta che offre "la terrazza di Nerola", un bellissimo affaccio sulla vallata nerolese, con oliveti, frutteti, alberi in fiore e la tipica vegetazione della nostra terra Sabina.

Non mancheranno, inoltre, la musica dal vivo ed i gonfiabili per bambini.

PROGRAMMA DI MASSIMA:

ORE 10:00 - Apertura mercatino, percorso al centro storico, terrazza panoramica;

ORE 12:00 - Apertura stand gastronomici - musica dal vivo - gonfiabili per bambini;

ORE 18:00 – Conclusione della manifestazione;

COSTI DEI MENU: Menu completo €18 - Menu senza castrato €15 - Menu no carne (vegetariano) € 15;

SERVIZI: Parcheggio gratuito, servizio navetta gratuito, servizio pago bancomat, mercatino dell' artigianato, musica dal vivo, bellissimo centro storico da visitare, terrazza panoramica, giochi per bambini, balli di gruppo. "Una domenica di Maggio” ricca di attrazioni ed adatta a tutte le età che coinvolge l'intera famiglia. VENITE A NEROLA, VI ASPETTIAMO!

Per info consultare la pagina facebook “Pro Loco Nerola” oppure contattare il numero 377.0970541;

N.B. in caso di maltempo sarà rinviata alla domenica successiva.

COME RAGGIUNGERCI:

Nerola si trova circa a metà strada tra Roma e Rieti, all’interno della via Salaria.

. Da Roma è possibile prendere l’A1 Firenze-Roma, uscire a Fiano Romano e proseguire per circa 20km sulla Salaria in direzione Rieti, ad altezza Borgo Quinzio prendere l’uscita per Nerola, proseguire sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.

. Da Rieti percorrere via Salaria in direzione Roma e svoltare a destra all’uscita per Nerola all’altezza di Corese Terra – Borgo Quinzio e proseguire quindi sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.