Invito al Viaggio, Bellegra RM, 19/04/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

apr 19 2026

Invito al Viaggio

Tributo a Franco Battiato

Letture: ... - Concerti a Bellegra - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Piazza Coperta
Viale Ungheria
data: domenica 19 aprile 2026, dalle 18:00 alle 20:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Invito al Viaggio
Descrizione evento: 
Domenica 19 aprile 2026 è in scena presso la Piazza Coperta di Bellegra uno spettacolo narrativo/musicale interamente incentrato sulla vita di Franco Battiato.



Un progetto artistico già accolto su vari palchi con grande entusiasmo, “Invito al viaggio – tributo a Franco Battiato”, vede il coinvolgimento di artisti del territorio (Cristiano Laudenzi alle tastiere e alla voce, Gianluca De Bianchi alla chitarra, Daniel Bagnani al violino, Stefano Zonnino voce, Giacomo Rocchi voce narrante e Luca Bonuglia al supporto audio/video) che fra musica, narrazione e video celebrano uno dei più grandi geni della musica contemporanea. Una speciale macchina del tempo che farà viaggiare il pubblico, ripercorrendo la sua straordinaria carriera artistica.



L’inizio dello spettacolo è alle 18:00



invitoalviaggio.com
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