Descrizione evento:

Domenica 19 aprile 2026 è in scena presso la Piazza Coperta di Bellegra uno spettacolo narrativo/musicale interamente incentrato sulla vita di Franco Battiato.



Un progetto artistico già accolto su vari palchi con grande entusiasmo, “Invito al viaggio – tributo a Franco Battiato”, vede il coinvolgimento di artisti del territorio (Cristiano Laudenzi alle tastiere e alla voce, Gianluca De Bianchi alla chitarra, Daniel Bagnani al violino, Stefano Zonnino voce, Giacomo Rocchi voce narrante e Luca Bonuglia al supporto audio/video) che fra musica, narrazione e video celebrano uno dei più grandi geni della musica contemporanea. Una speciale macchina del tempo che farà viaggiare il pubblico, ripercorrendo la sua straordinaria carriera artistica.



L’inizio dello spettacolo è alle 18:00



invitoalviaggio.com