Trekking sui Monti Lepini con Degustazione di Vini Locali, Rocca Massima LT, 10/05/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

mag 10 2026

Trekking sui Monti Lepini con Degustazione di Vini Locali

Sentiero diVino

Letture: ... - Escursioni a Rocca Massima - LT

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Monti Lepini
data: domenica 10 maggio 2026, dalle 07:45 alle 18:30
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: GreenTrek.it
Referente: GreenTrek.it
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Trekking sui Monti Lepini con Degustazione di Vini Locali
Descrizione evento: 
Un'esperienza autentica a pochi chilometri da Roma, per scoprire una natura largamente conservata e le specialità enogastronomiche del territorio.



Questa “doppia” avventura ci porterà sulla cresta occidentale dei Monti Lepini, a caccia di scorci panoramici e vini locali.



Tra boschi alternati ad ampi spazi panoramici, cominceremo la salita, accompagnati dallo skyline delle cime appenniniche più interne.



Raggiunta la vetta, si aprirà il pittoresco scenario della pianura pontina, con il mare, il Picco di Circe e (con il bel tempo) le Isole Pontine: una spettacolare scenografia sulle piatte terre della bonifica latina.



Ad escursione conclusa, ci sposteremo tutti insieme per raggiungere il luogo della degustazione.



Qui ti potrai rilassare, apprezzare l’accoglienza della struttura e concludere questa splendida giornata assaporando le specialità vinicole dei produttori locali.



La cantina scelta per voi è un importante presidio in grado di coniugare tradizione e modernità.



Il Nero Buono e il Bellone saranno i vini protagonisti di questo piccolo viaggio nel gusto, accompagnati da sfiziosi assaggi di prodotti locali.



E' l'occasione ideale per conoscere insieme la nostra terra e i suoi sapori.



Perché camminare in montagna eleva lo spirito… ma il buon vino rallegra l’anima…!



Prenotazione (obbligatoria) aperta fino a Sabato 9 Maggio 2026, ore 15:00



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