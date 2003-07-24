Descrizione evento:

Una biodiversità inaspettata a pochi "metri" da casa.



Ci aspetta uno degli angoli più suggestivi del Parco Regionale dell’Appia Antica, incastonato nel cuore pulsante di Roma.



La Valle della Caffarella è un luogo dove leggenda, storia e biodiversità si intrecciano in modo indissolubile.



Attraverseremo un territorio variegato fatto di prati aperti, piccoli boschi e aree di macchia mediterranea, per ammirare piante e fiori caratteristici.



E' un regno plasmato dalle acque del mitico fiume Almone: un reticolato di fiumi, marane, fonti e piccoli laghetti nascosti tra fitti canneti.



Lungo il percorso cercheremo le tracce degli abitanti più elusivi di quest'area verde con una breve sosta al capanno per l’osservazione degli uccelli acquatici.



Avremo anche la possibilità di scoprire le testimonianze storiche della città, dal Ninfeo di Egeria al Sepolcro di Annia Regilla, dalla Chiesa di Sant’Urbano alle tante risultanze archeologiche sparse su tutta l’area del parco.



Non mancheranno punti panoramici per riconoscere i profili inconfondibili delle montagne attorno alla capitale.



Una passeggiata breve ma intensa e densa di fascino, senza nemmeno uscire dalla città!



Ti aspettiamo!



Prenotazione (obbligatoria) aperta fino a Sabato 16 Maggio 2026, ore 15:00



ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:





Scarpe da ginnastica o da trekking anche basse, preferibilmente con suo scolpita (scarponi alti solo in caso di fango sul percorso),



Abbigliamento comodo (tuta o abbigliamento tecnico da escursione)



Bastoncini da trekking (consigliati),



Acqua: 0,5 litri minimo a testa.



VAI SUL NOSTRO SITO PER INFO COMPLETE e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:



https://www.greentrek.it/trekking-urbani/trekking-urbano-roma-parco-caffarella/?mtm_campaign=Lazioinfesta-Trekking-Urbano-Caffarella-17-05-2026&mtm_kwd=Trekking-Urbano-Caffarella-Link-Sito-17-05-2026