Descrizione evento:

Domenica 24 maggio ai Castelli Romani è stata organizzata la visita OmoGirando Albano Laziale 2, da Villa Ferrajoli alle Catacombe di San Senatore!



Torniamo ad Albano Laziale per una seconda passeggiata, che questa volta comprenderà il Rione La Stella. Partendo dal museo toccheremo alcuni monumenti più o meno famosi, come il recentemente restaurato Sepolcro degli Orazi e dei Curiazi, e termineremo il nostro tour esplorando le catacombe di San Senatore.



Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.



INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdofree.com/le-prossime-uscite/

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Cos'è OmoGirando?

https://omogirando.jimdofree.com/dicono-di-noi/