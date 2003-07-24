OmoGirando Albano Laziale 2, da Villa Ferrajoli alle Catacombe di San Senatore, Albano Laziale RM, 24/05/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

mag 24 2026

OmoGirando Albano Laziale 2, da Villa Ferrajoli alle Catacombe di San Senatore

Letture: ... - Escursioni a Albano Laziale - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Rione La Stella
Largo Collodi
data: domenica 24 maggio 2026, dalle 10:30 alle 13:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: OmoGirando
Referente: Vincenzo
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3393224349
OmoGirando Albano Laziale 2, da Villa Ferrajoli alle Catacombe di San Senatore
Descrizione evento: 
Domenica 24 maggio ai Castelli Romani è stata organizzata la visita OmoGirando Albano Laziale 2, da Villa Ferrajoli alle Catacombe di San Senatore!

 

Torniamo ad Albano Laziale per una seconda passeggiata, che questa volta comprenderà il Rione La Stella. Partendo dal museo toccheremo alcuni monumenti più o meno famosi, come il recentemente restaurato Sepolcro degli Orazi e dei Curiazi, e termineremo il nostro tour esplorando le catacombe di San Senatore.

 

Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.

 

INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdofree.com/le-prossime-uscite/

_______

Cos'è OmoGirando?

https://omogirando.jimdofree.com/dicono-di-noi/
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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