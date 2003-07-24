Letture: ... - Sagre a Paliano - FR
|dove:
|AZIENDA AGRICOLA PIZZIRANI
Via San Procolo,snc
|data:
|da venerdì 22 maggio 2026, alle 19:00
a domenica 24 maggio 2026 fino a tarda notte.
|intrattenimenti:
|Si mangia, Si balla
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|Organizzazione:
|COMITATO SAN PROCOLO -CIMATE
|Referente:
|ALESSANDRO CAMPOLI
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3665273118
🎉 Festa di San Procolo 2026
Unisciti a noi per celebrare la Festa di San Procolo presso l'Azienda Agricola Pizzirani dal 22 al 24 maggio 2026 ! Un evento ricco di attività, musica e buon cibo, ideale per trascorrere un fine settimana in compagnia!
Eventi in Programma:
Venerdì 22 Maggio
20:00 : Inaugurazione con Stand Gastronomici
21:00 Musica popolare con Hernicantus
23:00 DJ set con MarkHunter
Sabato 23 Maggio
20:00 : Stand Gastronomici
21:00 Essenza e Benzina (tribute band di Rino Gaetano)
23:00 DJ set anni '90 con Axel Dj
Domenica 24 Maggio
10:00 : Trekking con partenza dall'area festa verso il Santuario della Madonna di Zancati
12:00 : Pranzo (prenotazioni entro il 23 maggio)
16:00 : Torneo di Briscola
20:00 : Stand Gastronomici
21:00 Musica popolare con Salta Pizzica
23:30 : Spettacolo Pirotecnico
Durante la serata finale, si svolgeranno anche le premiazioni dei diversi tornei e attività!