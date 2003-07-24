Descrizione evento:

🎉 Festa di San Procolo 2026



Unisciti a noi per celebrare la Festa di San Procolo presso l'Azienda Agricola Pizzirani dal 22 al 24 maggio 2026 ! Un evento ricco di attività, musica e buon cibo, ideale per trascorrere un fine settimana in compagnia!



Eventi in Programma:



Venerdì 22 Maggio



20:00 : Inaugurazione con Stand Gastronomici



21:00 Musica popolare con Hernicantus



23:00 DJ set con MarkHunter



Sabato 23 Maggio



20:00 : Stand Gastronomici



21:00 Essenza e Benzina (tribute band di Rino Gaetano)



23:00 DJ set anni '90 con Axel Dj



Domenica 24 Maggio



10:00 : Trekking con partenza dall'area festa verso il Santuario della Madonna di Zancati



12:00 : Pranzo (prenotazioni entro il 23 maggio)



16:00 : Torneo di Briscola



20:00 : Stand Gastronomici



21:00 Musica popolare con Salta Pizzica



23:30 : Spettacolo Pirotecnico



Durante la serata finale, si svolgeranno anche le premiazioni dei diversi tornei e attività!