FESTA DI SAN PROCOLO 2026, Paliano FR, 22/05/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

mag 22 2026
mag 24 2026

FESTA DI SAN PROCOLO 2026

Letture: ... - Sagre a Paliano - FR

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: AZIENDA AGRICOLA PIZZIRANI
Via San Procolo,snc
data: da venerdì 22 maggio 2026, alle 19:00
a domenica 24 maggio 2026 fino a tarda notte.
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: COMITATO SAN PROCOLO -CIMATE
Referente: ALESSANDRO CAMPOLI
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3665273118
FESTA DI SAN PROCOLO 2026
Descrizione evento: 
 🎉 Festa di San Procolo 2026



Unisciti a noi per celebrare la Festa di San Procolo presso l'Azienda Agricola Pizzirani dal 22 al 24 maggio 2026 ! Un evento ricco di attività, musica e buon cibo, ideale per trascorrere un fine settimana in compagnia!



Eventi in Programma:



Venerdì 22 Maggio



20:00 : Inaugurazione con Stand Gastronomici



21:00 Musica popolare  con Hernicantus



23:00 DJ set con MarkHunter



Sabato 23 Maggio



20:00 : Stand Gastronomici



21:00 Essenza e Benzina (tribute band di Rino Gaetano)



23:00 DJ set anni '90 con Axel Dj



Domenica 24 Maggio



10:00 : Trekking con partenza dall'area festa verso il Santuario della   Madonna di Zancati



12:00 : Pranzo (prenotazioni entro il 23 maggio)



16:00 : Torneo di Briscola



20:00 : Stand Gastronomici



21:00  Musica popolare con Salta Pizzica



23:30 : Spettacolo Pirotecnico



Durante la serata finale, si svolgeranno anche le premiazioni dei diversi tornei e attività! 
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Roma c'è! visite guidate (anche...
Mi costituisco a modena
Larp da camera 2026. eesperienze...
Sagra degli arrosticini a...
Roma c'è! visite guidate (anche...
Approfondimenti
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
La dimensione del tessuto urbano rende la logistica...
Scegliere la capitale come meta per il proprio percorso universitario significa confrontarsi con...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Ultimi Redazionali
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
L'evoluzione del mercato automobilistico romano nel biennio...
Il concetto di proprietà del veicolo sta cedendo definitivamente il passo all'idea di utilizzo...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio