Descrizione evento:

Sabato 5 settembre abbiamo organizzatouna fresca visita sotto terra: esploreremo insieme le Catacombe di San Senatore ad Albano Laziale!



Ad Albano, oltre il Sepolcro degli Orazi e dei Curiazi, la collinetta su cui sorge la chiesa di Santa Maria della Stella nasconde degli ambienti sotterranei. Si tratta delle Catacombe di San Senatore! Non la classica catacomba romana, ma un ipogeo molto più complesso e stratificato, che è stato frequentato fino al medioevo da coloro che transitavano sull’Appia Antica. Come mai questa attrazione? Scopriamolo insieme!



Guida: Vincenzo (guida turistica abilitata) - 3393224349



Appuntamento: Sabato 5 settembre ore 9:30 a Santa Maria della Stella (il luogo preciso verrà comunicato a prenotazione effettuata)



Massimo 25 persone



Costi: € 15,00 contributo guida + ingresso(gratis per bambini fino a 12 anni)



Difficoltà visita: FACILE



Prenotazioni obbligatorie entro il 4 settembre, salvo esaurimento posti.



INFO E PRENOTAZIONI

info@vincenzo-guida.it - 3393224349



Note:

● Albano Laziale è raggiungibile con il treno metropolitano FL4 con partenza da Roma Termini. Tuttavia è fortemente consigliata l’automobile.

● Consigliate scarpe o sandali comodi.

● In catacomba ci sono 16°-17° gradi fissi.

● Visita sconsigliata per chi soffre di claustrofobia.

● La visita terminerà per le 11:00 circa.