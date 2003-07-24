Catacomba di San Senatore, Albano Laziale RM, 05/09/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

set 05 2026

Catacomba di San Senatore

visita guidata

Letture: ... - Escursioni a Albano Laziale - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Catacomba di San Senatore
Via della Stella, 5, 00041 Albano Laziale RM
data: sabato 5 settembre 2026, dalle 09:30 alle 11:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: Vincenzo - guida turistica
Referente: Vincenzo
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3393224349
Catacomba di San Senatore
Descrizione evento: 
Sabato 5 settembre abbiamo organizzatouna fresca visita sotto terra: esploreremo insieme le Catacombe di San Senatore ad Albano Laziale!

 

Ad Albano, oltre il Sepolcro degli Orazi e dei Curiazi, la collinetta su cui sorge la chiesa di Santa Maria della Stella nasconde degli ambienti sotterranei. Si tratta delle Catacombe di San Senatore! Non la classica catacomba romana, ma un ipogeo molto più complesso e stratificato, che è stato frequentato fino al medioevo da coloro che transitavano sull’Appia Antica. Come mai questa attrazione? Scopriamolo insieme!

 

Guida: Vincenzo (guida turistica abilitata) - 3393224349

 

Appuntamento: Sabato 5 settembre ore 9:30 a Santa Maria della Stella (il luogo preciso verrà comunicato a prenotazione effettuata)

 

Massimo 25 persone

 

Costi: € 15,00 contributo guida + ingresso(gratis per bambini fino a 12 anni)  

 

Difficoltà visita: FACILE

 

Prenotazioni obbligatorie entro il 4 settembre, salvo esaurimento posti.

 

INFO E PRENOTAZIONI

info@vincenzo-guida.it- 3393224349

 

Note:

● Albano Laziale è raggiungibile con il treno metropolitano FL4 con partenza da Roma Termini. Tuttavia è fortemente consigliata l’automobile.

● Consigliate scarpe o sandali comodi.

● In catacomba ci sono 16°-17° gradi fissi.

● Visita sconsigliata per chi soffre di claustrofobia.

● La visita terminerà per le 11:00 circa. 
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Roma borgata festival al parco...
Arena 11 2026
Catacomba di san senatore
Presentazione “l’eleganza del...
Sagra degli gnocchi a castelnuovo...
Approfondimenti
Linea d'Orizzonte
Mostra d'arte contemporanea
LINEA D'ORIZZONTE Mostra collettiva d'arte contemporanea Dal 4 luglio al 6...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
La dimensione del tessuto urbano rende la logistica...
Scegliere la capitale come meta per il proprio percorso universitario significa confrontarsi con...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Ultimi Redazionali
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
L'evoluzione del mercato automobilistico romano nel biennio...
Il concetto di proprietà del veicolo sta cedendo definitivamente il passo all'idea di utilizzo...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio