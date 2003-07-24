Descrizione evento:





“Luce di Porto” – Ore 18:00



Quindici artisti raccontano il paesaggio, la memoria e la luce del litorale romano



Dal 5 settembre al 2 ottobre 2026 la Galleria Ess&rrE ospita una mostra collettiva con artisti di assoluto valore



La Galleria Ess&rrE presenta “Luce di Porto”, una mostra collettiva che dal 5 settembre al 2 ottobre 2026 riunirà quindici artisti, chiamati a confrontarsi con un territorio unico per storia, identità e suggestioni: il litorale romano. Il titolo della mostra nasce dalla volontà di esplorare quella particolare dimensione luminosa e poetica che caratterizza il paesaggio di Porto e del litorale di Ostia: una luce capace di trasformare il mare, le architetture, le rovine e la quotidianità in materia artistica e memoria. Attraverso linguaggi e sensibilità differenti, i quindici artisti invitati costruiscono un percorso nel quale la luce diventa filo conduttore, elemento fisico ma anche metaforico: luce come rivelazione, come ricordo, come passaggio del tempo e come possibilità di leggere in maniera nuova un paesaggio profondamente stratificato.



La mostra si inserisce in un contesto di straordinario valore culturale. La Galleria Ess&rrE si trova infatti a pochi passi dal monumento dedicato a Pier Paolo Pasolini e da Tor San Michele, luoghi fortemente legati alla storia e all'immaginario del litorale romano. A pochi chilometri si apre inoltre il vasto patrimonio archeologico di Ostia Antica, con i suoi resti della città romana e l'imponente Castello di Giulio II. È proprio questo dialogo tra arte contemporanea, archeologia, paesaggio e memoria a costituire uno degli elementi caratterizzanti di “Luce di Porto”. La mostra invita il pubblico non soltanto a osservare le opere, ma anche a vivere il territorio attraverso uno sguardo diverso, mettendo in relazione il presente con le tracce del passato. “Luce di Porto” vuole così essere un appuntamento dedicato all'arte contemporanea, ma anche un'occasione per riscoprire un luogo nel quale il rapporto tra uomo, mare e storia continua a produrre immagini, emozioni e nuove forme di espressione.



Galleria Ess&rrE

“Luce di Porto”

5 settembre – 2 ottobre 2026

dalle 18:00 aperitivo con alcuni degli artisti presenti a due passi dal mare in una località unica nel suo genere.



Opere in mostra di: Paolo Antonini, Etty Bruni, Colui (Luigi Colombo), Antonio Favale, Daniela Guidi, Gemma Lanzi, Annalisa Macchione, Piero Masia, Nicola Milioli, Antonio Murgia, Stefano Prazzoli, Michelangelo Riolo, Mario Schifano, Antonella Squillaci e Noemi. La mostra è aperta al pubblico presso la Galleria Ess&rrE, nel territorio di Ostia/Porto, in un'area di particolare interesse storico e paesaggistico, nelle immediate vicinanze del monumento a Pasolini e di Tor San Michele e a pochi chilometri dagli scavi di Ostia Antica e dal Castello di Giulio II.



Per informazioni: Galleria Ess&rrE – orari galleria: dal lunedì al sabato 10:00-13:00 e 16:00-20:00



Domenica e festivi su appuntamento



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