Descrizione evento:

Il

si rinnova con l’arrivo della stagione estiva.

Il locale, aperto lo scorso settembre sulle

, ha rivalutato un luogo iconico di Roma, elettrizzando il quartiere Flaminio con una proposta articolata come ristorante, champagneria e cocktail bar.L’ampia terrazza offrirà un ampio numero di coperti all’aperto per garantire un momento di tranquillità e leggerezza per aperitivi, cene e dopocene, mantenendo sempre il suo look da loft dal sapore internazionale.

Un ambiente curato e gradevole ma con prezzi competitivi per accogliere un pubblico con identità ed esigenze diverse.

Si rinnovano anche i menù del ristorante, un’osteria contemporanea concepita nel segno della sperimentazione e della stagionalità dei prodotti. Aggiornata anche la drinklist del cocktail bar, per una mixology accattivante e sensazionale.

Ristorante: Un’osteria contemporanea nel segno della sperimentazione e la stagionalità

Anche lo chef Gabriele Cordaro ha deciso di stravolgere il menù, rispettando la stagionalità dei prodotti e proponendo piatti di tradizione con un'attitudine contemporanea, grazie a un know how acquisito stando a contatto con chef stellati come Cordaro, Terrinoni o Cristina Bowerman.

Saranno presenti un crossover di pietanze diversificate prediligendo nello specifico, prelibati piatti a base di pesce.

Queste le sue parole:

“Il Salotto delle Alchimie è il mio laboratorio creativo. Vogliamo sempre stimolare la fantasia e il gusto dei clienti.

L’obiettivo è uscire fuori dagli schemi, scomporre piatti classici con sperimentazioni ben studiate che mantengono la chimica giusta di ogni singola proposta.”

Lo chef : Gabriele Cordaro

Gabriele Cordaro, classe 1985, dopo aver frequentato il corso Professione Chef della Gambero Rosso Academy a Roma, ha fin da subito messo in pratica la sua maestria culinaria presso diverse realtà nella capitale.

Prima da Acquolina Hostaria di Giulio Terrinoni come capopartita garde-manger e addetto alla panificazione; dopo, sempre come capopartita, si è occupato degli antipasti e dei secondi da Glass Hostaria di Cristina Bowerman.

Successivamente Cordaro lascia Roma per approdare alla corte di Massimo Bottura presso l’Osteria Francescana a Modena, un’esperienza che gli aprirà le porte de “La Pergola” (Roma) di Heinz Beck - 3 stelle Michelin - dove ricoprirà anche qui il ruolo di capopartita.

Oltre che in cucina, la grande passione verso il cibo ha portato Gabriele Cordaro ad aprirsi anche ad altri contesti. Infatti, in diverse occasioni si è approcciato all’insegnamento, sia presso la scuola del Gambero Rosso sia presso l’Università di Roma Tre.

È approdato anche al mondo televisivo, dove si è fatto notare dal grande pubblico presentando la trasmissione “La dispensa di Alice” sul canale Alice Tv.

Cocktail Bar e Champagneria

Dall’aperitivo fino a notte inoltrata è anche possibile gustare i cocktail preparati dai Bartender, alchimisti specializzati nel preparare miscele selezionate che portano a risultati sensazionali e piacevoli.

Una mixology che vuole valorizzare anche gli champagne presenti al Salotto e utilizzare prodotti genuini nostrani.

Per gli appassionati delle bollicine invece rimane intatta l’identità del Bar de Venoge, punto di degustazione di una delle Maison più conosciute e premiate tra gli champagne. Alla gamma di champagne ricca e completa di spumanti sono a disposizione deliziosi assortimenti di tartare, affettati e formaggi, per un aperitivo di qualità a prezzi contenuti.

Informazioni:

Via Flaminia Nuova 834, 00131

Aperto da martedì alla domenica

dalle 18:00 alle 2:00

+39 347 4847344

[email protected]

https://salottodellealchimie.com/

https://www.facebook.com/salottodellealchimie/

https://www.instagram.com/salottodellealchimie/