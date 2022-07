Descrizione evento:

Torna l’evento di Mangiare con Gusto Decima edizione 22 e 23 luglio nel centro storico di Terracina Venerdì 22 e sabato 23 luglio si terrà a Terracina nella suggestiva location di Piazza Municipio, nel cuore del centro storico, la decima edizione della manifestazione enogastronomica “Mangiare con Gusto” dedicata alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico del Lazio. L’iniziativa ha visto nel corso degli anni una grande partecipazione sia da parte del pubblico che da parte dei produttori, che nel corso della manifestazione, hanno l’opportunità di presentare al consumatore tipicità e prodotti attraverso ricette e degustazioni. La rassegna ideata dalla giornalista e conduttrice televisiva Adele di Benedetto padrona di casa dell’omonima trasmissione televisiva che conduce su Alma Tv Food, è organizzata dall’Almadela di Latina con il patrocinio e in collaborazione dell’Assessorato al Turismo del comune di Terracina. L’evento è inserito nel calendario degli appuntamenti estivi della nota località turistica. Un elegante percorso enogastronomico incorniciato dalla bellezza del centro storico, che vede la partecipazione di aziende agricole e agroalimentari, aziende vitivinicole, birrifici, pastifici e così via, che presenteranno prodotti di nicchia e di altissima qualità. Il visitatore potrà quindi, come recita lo slogan della rassegna “Comporre il proprio menù di prodotti tipici dal Produttore al Consumatore” mangiando cibi di altissima qualità, sorseggiando vino o birre artigianali, sino ad arrivare al dopo pasto con distillati, liquori e amari. Pasta, salumi, formaggi, prodotti da forno, verdure, olio e trasformati, vino, birre, amari e liquori artigianali, dolci e tanto altro ancora. Un vero e proprio menù di altissima qualità che ogni visitatore potrà comporre a suo piacimento. Presenti anche pasta e dolci Gluten Free, il drink Alojito a base di Aloe e uno spazio a cura di Confagricoltura Donna di Frosinone dedicato alla presentazione delle aziende agricole della Ciociaria a conduzione femminile, che nel corso della manifestazione, proporranno un finger food di carne aromatizzata all’olio ed erbe aromatiche. Mangiare con Gusto è cultura del cibo, è promozione del territorio, è attenzione per l’ambiente e la salute. Filo conduttore di questa edizione è l’olio extravergine di oliva. L’Italia, infatti, con le sue oltre 538 cultivar censite, è tra i primi produttori di olio extravergine di oliva al mondo, eppure ancor poco si conosce di questo prodotto . “Terracina Città dell’Olio” diviene scenario per approfondire il tema grazie alla collaborazione tra Mangiare con Gusto e l’Associazione Nazionale Città dell’Olio. venerdì 22 luglio dalle ore 20.00 sempre in Piazza Municipio si terrà il talk “Gustolio” per palare di turismo dell’Olio e divulgare conoscenza sul prodotto. Così come avviene nel corso della trasmissione televisiva, anche la rassegna diventa un’opportunità per parlare di olio turismo e delle proprietà dell’olio extravergine di oliva. Presenti al talk moderato dalla giornalista Adele Di Benedetto, Roberta Tintari Sindaco di Terracina, Danilo Zomparelli Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Terracina, Emanuela Zappone Assessore all’Ambiente del Comune di Terracina, Michele Sonnessa Presidente dell’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio, Alfredo D’Antimi Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio e Coordinatore regionale delle città dell’Olio del Lazio, Alessandra Atoino Presidente Confagricoltura Donna Frosinone e alcuni produttori che ci faranno conoscere cultivar e qualità dell’olio extravergine di oliva. E proprio rimanendo in tema di Città dell’olio, nel percorso enogastronomico il visitatore potrà degustare prodotti e ricette tipiche delle Città dell’Olio di Selci e della Sabina, di Vallecorsa e di San Vito Romano. Sabato 23 luglio, invece, alle ore 20.00 si svolgerà “Gusto Lab” – Incontri di Olio con Gisa Di Nicola sommelier dell’olio e titolare di “Oliocentrica”. Un incontro per imparare a riconoscere l’olio extravergine di oliva, benefici e proprietà. Non mancheranno anche consigli utili per degustare correttamente l’olio extravergine di oliva e come abbinarlo alle nostre ricette. I partecipanti potranno degustare l’olio dei produttori presenti nella manifestazione. Grazie all’intervento della dott.ssa Lucia Testa biologa nutrizionista i visitatori inoltre, potranno scoprire le proprietà nutrizionali dell’olio extravergine di oliva. Alcune delle aziende presenti Azienda Agricola Enrica Savo (Velletri), Azienda Agricola Costa di Sole (Pastena), Agri macelleria Monti Giovanna (Acuto), Agricola Marcellino (B.go Montenero), Azienda Agricola Benacquista (Campoli Appennino), Azienda Agricola Le Rose (Genzano di Roma), Bambulè (Latina), Birra Terre di Confine (Sonnino), Cantina Tre Terre (Sabaudia), Cantina Cominium (Alvito),Caseificio Iannarilli (Veroli), Cooperativa La Valle (Terracina), Distilleria Prete (Grotticella), Frantoio La Marina (San Donato Valcomino), Forno Agnesina (Terracina), Forever Living, I Care (Vallecorsa), L’Antica Pizza con A.N.Vedi che Bontà! (Selci), La Giannettola (Velletri), La Rosciola (San Vito Romano), Olio dei Papi (basso Lazio), Norcineria San Ciriaco (Terracina), Pasta D’Alessio (Ardea), Pizzottando (Gaeta), Vini Valle Marina (Monte San Biagio), Terre Pompeiane (Pompei) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biglietto ingresso - 12 euro comprende assaggi nei vari stand degli espositori + 5 consumazioni a scelta tra bevande e cibo I prodotti potranno anche essere acquistati con sconto evento. Tracolla e calice di vetro per degustare il vino – 3 euro (il calice non deve essere restituito. Coloro che non vogliono degustare il vino, possono non prendere il calice) Bambini da 2 agli 8 anni gratis 5 consumazioni a scelta tra cibo e bevande Gustolio e Gusto Lab – eventi gratuiti. Gradita la prenotazione per il posto. Un ringraziamento va al Comune di Terracina e a tutta l’Amministrazione, ai produttori che aderiscono sempre all’iniziativa, agli sponsor Socrate, Tocomet, Dg Pulizie, Conad Via Badino Terracina, ai partner Lavanderia Universal, Tipografia Civerchia, Lazio Tv Organizzazione Almadela s.r.l e Associazione Eccellenze d’Italia Ideatrice giornalista tv Adele Di Benedetto Contatti. [email protected] ufficio stampa Fabrizia Nardecchia [email protected]