Che altezza raggiunge una giraffa? È vero che ha la lingua viola e che le macchie sono tutte uguali? A queste e a tante altre domande si potrà trovare una risposta domenica 22 giugno al Bioparco di Roma nell’ambito della giornata ‘Sua altezza la giraffa’.

L’evento si svolge in occasione della giornata internazionale della giraffa(https://giraffeconservation.org/); dalle 11.30 alle 17.30 si potranno conoscere le caratteristiche e i segreti del mammifero più alto del pianeta, oltre a scoprire le curiosità sulle tre giraffe presenti al Bioparco di Roma: le femmine Dalia e Acacia e il maschio Magoma.

Grazie al coinvolgente gioco ‘La giraffa in numeri’, sarà possibile apprendere tante caratteristiche quali l’altezza, la lunghezza della lingua, il peso del cuore.

Partecipando all’attività educativa ‘Un collo lungo lungo’ si potranno osservare e maneggiare modelli di cranio e le sette vertebre che compongono il collo della giraffa per scoprire gli adattamenti le magie dell’evoluzione. Inoltre, si apprenderà che le giraffe hanno lo stesso numero di vertebre degli esseri umani, anche se il loro collo misura fino a due metri.

Le attività della giornata sono comprese nel costo del biglietto.



La giraffa è una specie minacciata di estinzione a causa della perdita e frammentazione dell’habitat e del bracconaggio. Il Bioparco di Roma partecipa alla conservazione della specie aderendo programma europeo di riproduzione in cattività denominato EEP(European Ex situ Project).

