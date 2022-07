Parco San Sebastiano Via Roma (davanti piscina comunale)

Descrizione evento: Finalmente, dopo due anni di assenza a causa del Covid19 torna a Graffignano, in provincia di Viterbo la 25esima edizione della Sagra della Lumaca. La manifestazione si terrà nei giorni 11-12-13-14-15 agosto 2022. La degustazione di gustosissime lumache cucinate secondo le più antiche ricette tipiche dell'Alta Tuscia, sarà accompagnata da ottimi vini della zona e non. Inoltre il ricchissimo menù prevede carni alla brace, lombrichelli all'aglione, dolci e tanto altro. Le serate saranno accompagnate da musica, balli e non solo. Apertura stand gastronomico alle 19,30.