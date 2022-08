Descrizione evento: Un ritorno dove tutto è iniziato. Borgo DiVino in Tour, per la sua nona e penultima tappa della rassegna 2022, ripropone lo storico appuntamento con il centro storico di Nemi. Dal 2015, il borgo delle fragoline, dei fiori e dello specchio di Diana è il luogo simbolo della kermesse enologica dedicata al buon bere.

Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 settembre i primi scampoli autunnali nemorensi faranno da cornice, di colori e atmosfere, alle immancabili degustazioni di una selezione di vini provenienti dalle migliori cantine locali e nazionali, accompagnati dalle specialità della cucina capitolina e castellana.

Con oltre 100 etichette che rappresentano la summa della migliore produzione enologica italiana, Borgo DiVino in Tour a Nemi si conferma come l’appuntamento con il vino che introduce la stagione della vendemmia a base di una irrinunciabile qualità. Il tutto, in un’atmosfera che si apre a tutti gli appassionati del nettare di Bacco, dagli appassionati agli intenditori, rivolgendosi in particolare alle presenze turistiche che ai Castelli Romani non mancano mai. Immutato il format: una selezione di vini da gustare passeggiando lungo il borgo, acquistando un voucher del valore di 15 euro che dà diritto a otto degustazioni a scelta libera tra oltre 30 cantine presenti.

Insieme al mondo del vino, tante saranno anche le idee Food, a iniziare dalla proposta gastronomica dello Chef Fabio che può essere acquistata sia in loco che online al costo di 10 euro. Inoltre, a Nemi troverete botteghe e negozi che proporranno taglieri di salumi, fritti e i dolci a base delle immancabili fragoline di Nemi, per un momento di puro piacere gastronomico.

I veri nerd del buon bere non potranno mancare l’appuntamento con il percorso formativo, un vero e proprio “vademecum da passeggio” che, con oltre 20 pannelli dedicati, narra le mille sfaccettature del vino tra territori, bicchieri, denominazioni e gli immancabili appuntamenti.

Ecco come godersi al meglio Borgo DiVino in Tour Il voucher. Per degustare i vini, è necessario acquistare il voucher che dà diritto a otto degustazioni a scelta tra quelle presenti nell’area espositiva. Il ticket di €15 può essere acquistato online o direttamente sul sito della manifestazione www.borgodivino.it/nemi.

La location. Come da tradizione consolidata, l’evento si tiene nel cuore del centro storico di Nemi, lungo la storica passeggiata che collega Terrazza Byron a Palazzo Ruspoli. Arrivare a Nemi è facile: da Roma, basta seguire il percorso della SS217 Via dei Laghi in direzione Rocca di Papa/Velletri. Per chi arriva in treno, la stazione più vicina è quella di Genzano/San Gennaro. Da qui, comode navette permettono di raggiungere direttamente il centro di Nemi (il biglietto può essere acquistato contestualmente a quello del treno sul sito Trenitalia).

Gli orari

Venerdì 9 Settembre dalle 18.00 alle 24.00

Sabato 10 Settembre dalle 17.00 alle 24.00

Domenica 11 Settembre dalle 12,00 alle 23,00

Tutti gli appuntamenti di Borgo DiVino in Tour 2022 · San Giorgio in Valpolicella (Veneto): 6,7 e 8 maggio 2022

· Neive (Piemonte): 20, 21 e 22 maggio 2022

· Città Sant’Angelo (Abruzzo): 3, 4 e 5 giugno 2022

· Brisighella (Emilia-Romagna): 17, 18 e 19 giugno 2022

· Cisternino (Puglia): 1, 2 e 3 luglio 2022

· Borgo Santa Caterina, Bergamo (Lombardia): 8, 9 e 10 luglio 2022

· Grottammare (Marche): 22, 23 e 24 luglio 2022

· Vietri sul Mare, Albori (Campania): 2, 3 e 4 settembre 2022

· Nemi (Lazio): 9, 10 e 11 settembre 2022

· Spello (Umbria): 7, 8 e 9 ottobre 2022